PROPUESTA DEL PARTIDO NACIONAL

"La inflación en materia de sanciones penales ha demostrado fracasar", dijo Brenta sobre planteo de cadena perpetua

El frenteamplista opinó sobre la propuesta del Partido Nacional. "A mí la cadena perpetua no me gusta mucho, pero al ser revisable la persona puede demostrar o que se rehabilitó o que ya cumplió suficiente pena", indicó la nacionalista Graciela Bianchi.

Brenta dio su opinión personal sobre el tema y aseguró no compartir la medida propuesta por los nacionalistas. "Creo que la inflación en materia de sanciones penales ha demostrado fracasar", indicó. Según el frenteamplista, "se aumentan las penas pero el delincuente no deja de delinquir, porque siquiera sabe en muchos casos cuál es la pena que se le va a aplicar", agregó.

El legislador oficialista abogó por tener una mirada integral del tema y se mostró dispuesto a analizar el planteo con mayor profundidad. Brenta aclaró que el Partido Nacional nunca presentó la propuesta en los ámbitos de intercambio que tuvieron en materia de seguridad.

Cadena perpetua revisable, agravamiento de penas y cárceles de máxima seguridad: las propuestas del Partido Nacional al gobierno

"En principio, es una medida que no me parece que corresponda al estado de situación del Uruguay", remarcó. Brenta sostuvo que el gobierno actuó en lo que va del año en materia de seguridad y que existe un plan. Además, enfatizó que la voluntad de los partidos políticos debería ser de contribución para acordar una política pública de combate al delito.

En tanto, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, habló de medidas que hay que tomar de manera urgente, pero que no necesariamente tienen que ser permanentes. La legisladora expresó preocupación por los niveles de violencia y los delitos en varios ámbitos. "Los niveles de violencia hay que bajarlos por la educación, pero eso es de más largo plazo", afirmó.

"A mí la cadena perpetua no me gusta mucho, pero al ser revisable la persona puede demostrar o que se rehabilitó o que ya cumplió suficiente pena", indicó Bianchi y aclaró que es una opinión personal. "No podemos seguir viviendo de espaldas a la realidad", enfatizó.

