La Iglesia Católica organiza dos jornadas para realizar una gran colecta nacional que ayude a financiar los gastos por la visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre próximo.
La Iglesia Católica organiza una colecta nacional por la visita del papa León XIV en noviembre
La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica realizará dos jornadas de colecta nacional por la visita del papa León XIV. Invita a participar “con generosidad y de acuerdo a las posibilidades de cada uno”.
Las jornadas de colaboración se realizarán el sábado 12 y domingo 13 de setiembre en todo el país.
En un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal, la Iglesia invita a participar “con generosidad y de acuerdo a las posibilidades de cada uno”.
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Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos vinculados a la organización de la visita, incluyendo infraestructura, servicios, comunicación y otros aspectos necesarios para recibir al Santo Padre.
“Cada aporte, más allá de su monto, será una expresión concreta de comunión y corresponsabilidad con la Iglesia que peregrina en el Uruguay”, dice el comunicado oficial.
La Iglesia puso a disposición para depósitos dos cuentas bancarias del BROU, en pesos y en dólares.
El papa visitará Montevideo, Florida y Paysandú entre el 6 y 8 de noviembre próximo. Dará una misa en el estadio Centenario y otra en Florida.
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