La Iglesia Católica organiza una colecta nacional por la visita del papa León XIV en noviembre

La Iglesia Católica organiza dos jornadas para realizar una gran colecta nacional que ayude a financiar los gastos por la visita del papa León XIV a Uruguay en noviembre próximo.

Las jornadas de colaboración se realizarán el sábado 12 y domingo 13 de setiembre en todo el país.

En un comunicado publicado por la Conferencia Episcopal, la Iglesia invita a participar “con generosidad y de acuerdo a las posibilidades de cada uno”.

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Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos vinculados a la organización de la visita, incluyendo infraestructura, servicios, comunicación y otros aspectos necesarios para recibir al Santo Padre.

“Cada aporte, más allá de su monto, será una expresión concreta de comunión y corresponsabilidad con la Iglesia que peregrina en el Uruguay”, dice el comunicado oficial.

La Iglesia puso a disposición para depósitos dos cuentas bancarias del BROU, en pesos y en dólares.

El papa visitará Montevideo, Florida y Paysandú entre el 6 y 8 de noviembre próximo. Dará una misa en el estadio Centenario y otra en Florida.