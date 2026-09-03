RECIBÍ EL NEWSLETTER
POR INTENTO DE FEMICIDIO

Estudiantes de Medicina ocupan el edificio anexo de la Facultad y hacen paro este jueves y viernes

El gremio de estudiantes resolvió ocupar este jueves el edificio anexo de la Facultad de Medicina, donde ocurrió el intento de femicidio por parte de un estudiante contra una compañera.

Edificio anexo de la Facultad de Medicina ocupada. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

Edificio anexo de la Facultad de Medicina ocupada. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

El gremio de estudiantes de la Facultad de Medicina (AEM) ocupa este jueves desde las 8 de la mañana el edificio anexo en la ex fábrica Alpargatas, y realiza un paro de 48 horas, hasta el viernes inclusive.

La medida, resuelta en asamblea el miércoles de noche, responde al intento de femicidio de una alumna de 19 años por parte de un compañero de la Facultad, de la misma edad.

El paro con ocupación incluye “mesas de intercambio entre pares”, dice la resolución del gremio estudiantil.

estudiantes de medicina se movilizaron en reclamo de justicia tras intento de femicidio a alumna: quiero recibirme, no morirme
Seguí leyendo

Estudiantes de Medicina se movilizaron en reclamo de justicia tras intento de femicidio a alumna: "Quiero recibirme, no morirme"

En principio la ocupación del anexo es por este jueves, pero otra asamblea en la tarde noche puede decidir su extensión hasta el viernes 4 inclusive.

De acuerdo a lo que resolvió la asamblea de estudiantes, se incluye una “manifestación por presupuesto digno para poder estudiar”, al tiempo que solicitan “acompañamiento y apoyo psicológico a las personas afectadas” por el episodio de violencia extrema vivido el martes en ese anexo a la Facultad de Medicina.

El joven de 19 años apuñaló a su compañera en la cara y el abdomen. La víctima está internada sin riesgo de muerte, mientras que el agresor debió ser trasladado el miércoles a la unidad de psiquiatría de una mutualista por una descompensación.

El gremio de estudiantes de Medicina también solicita a las autoridades “el dictado de cursos de concientización en genero obligatorias en todas las carreras de la Facultad de Medicina y a lo largo de las mismas”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
la víctima se recupera

Intento de femicidio en Facultad de Medicina: el agresor está en una clínica psiquiátrica tras sufrir descompensación
MONTEVIDEO

Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
TRAS INTENTO DE FEMICIDIO

Exalumnos del liceo de Salinas denuncian abusos durante años del estudiante de Facultad de Medicina que apuñaló a una compañera

Te puede interesar

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
RED ILEGAL DESARTICULADA

Once condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes de tránsito
Foto: Subrayado. 
Montevideo

Homicidio en Casavalle: acribillaron a un joven de 25 años en un tiroteo que incluyó más de 20 disparos
Foto: Subrayado.
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras intento de rapiña

Dejá tu comentario