Estudiantes de Medicina ocupan el edificio anexo de la Facultad y hacen paro este jueves y viernes

El gremio de estudiantes de la Facultad de Medicina (AEM) ocupa este jueves desde las 8 de la mañana el edificio anexo en la ex fábrica Alpargatas, y realiza un paro de 48 horas, hasta el viernes inclusive.

La medida, resuelta en asamblea el miércoles de noche, responde al intento de femicidio de una alumna de 19 años por parte de un compañero de la Facultad, de la misma edad.

El paro con ocupación incluye “mesas de intercambio entre pares”, dice la resolución del gremio estudiantil.

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En principio la ocupación del anexo es por este jueves, pero otra asamblea en la tarde noche puede decidir su extensión hasta el viernes 4 inclusive.

De acuerdo a lo que resolvió la asamblea de estudiantes, se incluye una “manifestación por presupuesto digno para poder estudiar”, al tiempo que solicitan “acompañamiento y apoyo psicológico a las personas afectadas” por el episodio de violencia extrema vivido el martes en ese anexo a la Facultad de Medicina.

El joven de 19 años apuñaló a su compañera en la cara y el abdomen. La víctima está internada sin riesgo de muerte, mientras que el agresor debió ser trasladado el miércoles a la unidad de psiquiatría de una mutualista por una descompensación.

El gremio de estudiantes de Medicina también solicita a las autoridades “el dictado de cursos de concientización en genero obligatorias en todas las carreras de la Facultad de Medicina y a lo largo de las mismas”.