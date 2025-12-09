"La herencia recibida no fue un desastre, tampoco fue el paraíso", afirmó Orsi sobre la situación en la que recibió el país

El presidente Yamandú Orsi se refirió este martes a la "herencia" recibida por el actual gobierno actual de la anterior administración de Luis Lacalle Pou .

Durante su disertación en el almuerzo de trabajo de cierre de año de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), Orsi mencionó el "punto de arranque de la gestión" y dijo que "no hay más remedio que hacerlo, y que quede clarísimo que acá en ninguna de las palabras en este análisis primero va a haber traslado de culpas, solo que es aclarar".

El mandatario aseguró que "la herencia recibida no fue un desastre, tampoco fue el paraíso, porque así es siempre o casi siempre, así es el Uruguay", si bien reconoció que "cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un país que tenía fortalezas macroeconómicas". Sin embargo, Uruguay tenía "una situación bastante más pesada y compleja de lo que teníamos o de lo que se nos había anunciado". Orsi sostuvo que es "una realidad que combinaba problemas fiscales, sociales, institucionales, que a su vez condicionan la capacidad de acción inmediata".

"Gobernar exige hacerse cargo de esa realidad para poder transformarla", afirmó.

Orsi detalló que "en materia fiscal, los números mostraban una realidad un poco más dura de lo esperado. El déficit rondaba el 4% del PBI, bastante más por encima de lo que suponíamos allá en el 2024 y junto con ese déficit aparecieron deudas postergadas, obligaciones que no estaban registradas con claridad. Más de 160 millones de dólares en el MTOP o más de 100 en ASSE".

"También descubrimos que parte de la buena foto fiscal del último año se había sostenido adelantando ingresos futuros. Ancap adelantó 30 millones de dólares, UTE 44 (millones de dólares) en cobros impositivos. Esto generó un alivio que fue momentáneo, pero dejó compromisos para el año 2025 como era obvio", indicó.

Orsi también se refirió a varias decisiones presupuestales del último período que implicaron egresos adicionales por 970 millones de dólares para este año, por haber postergado gastos y cargas que el nuevo gobierno debió asumir.

Además, mencionó un embargo de las cuentas del Estado uruguayo en Luxemburgo, que se superó en los primeros meses de gobierno, pero que generó preocupación. Debido a un embargo trabado por la sociedad panameña Larah contra los activos uruguayos por el impago del laudo arbitral por el cierre de Pluna.

SOCIEDAD

Orsi afirmó que recibió al país con una situación social "compleja", que afecta directamente la vida de miles de uruguayos, con un crecimiento significativo de la pobreza infantil, récord histórico de personas en situación de calle, tensión en el sistema de salud con mutualistas en situación financiera crítica y récord de juicios al Estado por medicamentos y tratamientos no garantizados por el Estado.

También, habló del sistema penitenciario con mayores niveles de población privada de libertad, con récord de homicidios y suicidios en cárceles, superpoblación penitenciaria sin capacidad de rehabilitar y en muchos casos funcionales al crecimiento de redes delictivas.

INFRAESTRUCTURA

El mandatario mencionó contratos firmados por la anterior administración que tuvieron revisión inmediata. En particular, se refirió al de Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas. "Frente a eso, hay dos caminos, pero es inevitable transitar uno, o miramos para el otro o barremos bajo la alfombra, o encaramos el tema y actuamos. Elegimos actuar, resolviendo el problema", afirmó. En ese sentido, expresó la certeza de que "las patrullas oceánicas van a estar".

Además, recordó el diferendo con el consorcio por la construcción del Ferrocarril Central, que el gobierno actual encaró una negociación y logró un acuerdo que evitó un litigio y un daño mayor al Estado uruguayo para dar continuidad a una obra estratégica.

SEGURIDAD

En materia de seguridad, Orsi afirmó que "tenemos un país con una marcada presencia del crimen organizado, con registros elevados de violencia letal y con un sistema penitenciario que perdió la capacidad de control y rehabilitación".

"No menciono todo esto para buscar excusas, no es mi forma de hacer política. Lo menciono porque no se puede construir futuro sobre diagnósticos falsos. El país merece saber con claridad cuál es el punto de partida sobre el cual estamos trabajando", aseguró. "Esta es la base desde la cual empezamos a construir", remarcó.