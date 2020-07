La guerra narco en Uruguay: rivalidad, violencia y muerte

Uno de los motivos que maneja la Policía, desde hace algunos años, para intentar explicar tantos homicidios tiene que ver con el enfrentamiento narco. Territorio más acotado y menos lugar para operar y vender drogas, genera más violencia y enfrentamiento armado.

Sin embargo, esto trae consigo los llamados “códigos” que manejan los delincuentes. “En el momento en que se pierden los respetos y los códigos, después que empiezan a pasar las cosas es difícil de parar” relató a Subrayado una fuente que no quiso revelar su identidad. “Ya cuando hay muertes de por medio es más complicado de parar” agregó.

Hasta el momento, la escalada de violencia entre grupos armados que se disputan la venta de droga en los barrios ha ido en ascenso. “Hay menos línea de provisión y de distribución y está más concentrada en lugares vulnerables, donde es más difícil para poder realizar procedimientos concretamente y se le ha acotado los territorios. Ese acotamiento de territorio lleva a un enfrentamiento entre ellos” expresó el ex director de Policía Nacional Mario Layera.

El periodista Diego Piriz, en su informe para Subrayado, explicó que esta situación se salió de control cuando se registró la muerte del líder de la banda narco del 40 semanas y de la banda de Peñarol Wellington Tato Segade, quien además operaba en otras zonas de Montevideo.

Luego de haber sido asesinado por sus enemigos narcos el pasado 13 de octubre de 2015, diferentes organizaciones criminales comenzaron a disputarse el liderazgo marcando, de este modo, una de las peores grietas vinculadas a las muertes violentas en Uruguay.

Ajuste de cuentas

El termino nació en Colombia y fue catalogado así por la policía de ese país en la década de los 80, cuando los grupos narcos comenzaron una guerra armada entre ellos. Cada asesinato que estaba vinculado a la disputa de los narcos, terminaba catalogado como un "ajuste de cuentas".

Los países del mundo se han hecho eco de esta denominación que hoy es una de las más utilizadas en Uruguay, pese a que los criterios que se utilizan para ubicar a un crimen en esa categoría no están del todo claros. Según Layera los ajustes de cuentas se comenzaron a dar cuando "se vulneraron códigos antiguos que no existían como las extorsiones, los secuestros entre ellos y las rapiñas a las bocas de droga". Sin embargo, esas pérdidas de códigos coinciden desde ambos lados del mostrador.

Más allá de la disputa de venta de droga en determinados territorios, el robo entre los mismos narcos también incrementó la rivalidad y las muertes de personas involucradas. "Como ir a bocas grandes o vendedores grandes, después que vendían sus mercaderías mandarla a recuperar. Creo que esto pasó porque todo el mundo quiere defender lo que es de él" expresó la fuente.

Casi el 50% de la tasa de homicidios se debe al llamado "ajuste de cuentas"; desde los últimos años a esta parte esa tasa no se ha podido bajar. Layera expresó que "en la tasa de homicidios, hasta el año pasado, reflejábamos que esa diferencia está dada por ese conflicto".

Pero, inevitablemente, los asesinatos siguen ocurriendo y aún no se han podido frenar. "Hay una feroz competencia que se está dirimiendo de una forma violenta. He visto en los últimos años la muerte de muchos cabecillas que han pretendido liderar y que han sido ejecutados" concluyó el ex director de Policía.