Detuvieron a un delincuente que estaba prófugo tras atropellar a un policía de la Guardia Republicana en Malvín Norte, en el marco de operativos focalizados.
Estaba requerido por atropellar a un policía y fue atrapado intentar robar un auto en la rambla de Buceo
Hubo una persecución por la rambla de Buceo y cuando lograron detenerlo constataron que era el adolescente de 16 años que estaba requerido.
Ese hecho ocurrió el domingo 1 de marzo. Ahora, el delincuente estaba intentando robar un auto en la rambla de Buceo y Solano López, cuando fue detectado por URPM de Zona II, salió corriendo, hubo una persecución, lo atraparon y constataron de que se trataba del que estaba requerido por atropellar al policía.
El detenido tiene 16 años y es conocido en la zona de Boix y Merino. Está a disposición de Fiscalía.
