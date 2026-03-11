Estaba requerido por atropellar a un policía y fue atrapado intentar robar un auto en la rambla de Buceo

Detuvieron a un delincuente que estaba prófugo tras atropellar a un policía de la Guardia Republicana en Malvín Norte , en el marco de operativos focalizados.

Ese hecho ocurrió el domingo 1 de marzo. Ahora, el delincuente estaba intentando robar un auto en la rambla de Buceo y Solano López, cuando fue detectado por URPM de Zona II, salió corriendo, hubo una persecución, lo atraparon y constataron de que se trataba del que estaba requerido por atropellar al policía.