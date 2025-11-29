Palmeiras y Flamengo disputan este sábado en Lima la gran final de la Copa Libertadores 2025.
La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo con tres uruguayos en cancha
Palmeiras y Flamengo juegan este sábado la gran final de la Copa Libertadores, con los uruguayos De Arrascaeta, Guillermo Varela y Joaquín Piqueréz en cancha.
El duelo entre equipos de Brasil tiene a tres uruguayos en cancha: Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela en Flamengo, y Joaquín Piqueréz en Palemeiras.
Ambos equipos van por su cuarta Libertadores, para convertirse así en el más ganador de Brasil del máximo certamen continental.
La final se juega en el Estadio Monumental de Lima, con entradas agotadas.
Los titulares de Flamengo, con De Arrascaeta como estandarte y máximo ídolo:
Los titulares de Palmeiras con Piqueréz como figura de la defensa:
Temas de la nota
Lo más visto
FISCALÍA
Fiscal Sandra Fleitas reexaminará denuncia por presuntas irregularidades en el caso de la condena a Martín Mutio
Sociedad
Entra en vigencia este lunes 1º de diciembre el nuevo régimen de comercio de frontera
DATOS OFICIALES DE LA IMM
Más de 1.000 multas por exceso de velocidad en los primeros tres días del nuevo radar en rambla de Punta Gorda
UNOS 160.000 DÓLARES
Confirman sentencia que obliga al Estado a indemnizar a Joselo López y otros funcionarios de INAU por video difundido en 2015
MONTEVIDEO
Dejá tu comentario