FINAL EN LIMA, PERÚ

La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo con tres uruguayos en cancha

Palmeiras y Flamengo juegan este sábado la gran final de la Copa Libertadores, con los uruguayos De Arrascaeta, Guillermo Varela y Joaquín Piqueréz en cancha.

Final-Libertadores-LIma-Flamengo-Palmeiras-AFP
FLA
PAL

El duelo entre equipos de Brasil tiene a tres uruguayos en cancha: Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela en Flamengo, y Joaquín Piqueréz en Palemeiras.

Ambos equipos van por su cuarta Libertadores, para convertirse así en el más ganador de Brasil del máximo certamen continental.

La final se juega en el Estadio Monumental de Lima, con entradas agotadas.

Los titulares de Flamengo, con De Arrascaeta como estandarte y máximo ídolo:

FLA

Los titulares de Palmeiras con Piqueréz como figura de la defensa:

PAL
Temas de la nota

Lo más visto

Te puede interesar

