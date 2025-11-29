La gran final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo con tres uruguayos en cancha

Palmeiras y Flamengo disputan este sábado en Lima la gran final de la Copa Libertadores 2025.

El duelo entre equipos de Brasil tiene a tres uruguayos en cancha: Giorgian De Arrascaeta y Guillermo Varela en Flamengo, y Joaquín Piqueréz en Palemeiras.

Ambos equipos van por su cuarta Libertadores, para convertirse así en el más ganador de Brasil del máximo certamen continental.

La final se juega en el Estadio Monumental de Lima, con entradas agotadas.

Los titulares de Flamengo, con De Arrascaeta como estandarte y máximo ídolo:

FLA

Los titulares de Palmeiras con Piqueréz como figura de la defensa: