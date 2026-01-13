RECIBÍ EL NEWSLETTER
NO SE APLICA LA PENA DE MUERTE DESDE 1997

La fiscalía de Corea del Sur pidió la pena de muerte para el expresidente que declaró la ley marcial a fines de 2024

La pena de muerte en Corea del Sur no se aplica desde 1997. Ahora la fiscalía la pide como condena máxima para el expresidente que a fines de 2024 declaró la ley marcial y llevó al país a un caos total.

Yoon-Suk-Yeol--expresidente-de-Corea-del-Sur

Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una "insurrección" motivada por una "sed de poder destinada a instaurar una dictadura".

También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar "ningún remordimiento" por actos que amenazaban "el orden constitucional y la democracia".

"En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa", concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se realiza ninguna ejecución desde 1997. El veredicto se espera para el próximo mes.

Ley marcial e intento de golpe de estado

En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.

Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.

Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.

Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.

FUENTE: AFP

