La fiscal de Florida no apeló el fallo judicial y Alejandro Astesiano quedó libre

La fiscal de Florida, Daniela Revello, no apeló la libertad anticipada de Alejandro Astesiano y vencido el plazo legal, el ex custodio presidencial quedó libre. "Si bien no comparte la resolución judicial, consideró que sus argumentos son sólidos", informó la Fiscalía.

Y agrega: "Existen pocas probabilidades de que el penado vuelva a delinquir una vez retorne a la comunidad al haberse indicado un riesgo bajo de reincidencia que contempla el estudio de daño severo hacia terceros como hacia sí mismo. El ofensor se da cuenta de que su conducta es un problema e identifica elementos de riesgo que han influido en su comportamiento infractor. Se proyecta acciones para lograr cambios y su actitud es optimista frente a esto (...) no muestra intolerancia al aburrimiento y a situaciones rutinarias (...) en su estilo de pensamiento y comportamiento, demuestra tener habilidades interpersonales apropiadas para la edad, contexto y circunstancias. Es cauteloso a la hora de tomar decisiones arrepintiéndose de decisiones tomadas en su pasado".

"No muestra patrón consistente en el uso de agresión en su estilo de vida. No tiene historia de violencia en el logro de sus objetivos (...) no presenta fuga ni causas pendientes. Cuenta con apoyo familiar (...) no se observan factores de riesgo (...) se observan hábitos laborales sostenidos en el tiempo. Siempre se muestra colaborativo con el personal penitenciario, no registra ningún tipo de sanción. Mantiene una adecuada relación con figuras de autoridad dando cuenta de aceptación y cooperación", añade.

Desde su condena, Astesiano fue alojado en un sector de confianza (en el anexo de la chacra) donde la seguridad es mínima. "Ha gozado de sus salidas transitorias especiales (una con pernocte) en tiempo y forma acorde a derecho y cuenta con un proyecto de egreso a futuro", tuvo en cuenta la Justicia.

En febrero de 2023, Astesiano fue condenado a cumplir 4 años y 6 meses de prisión por su participación en la organización delictiva que falsificaba documentos (partidas de nacimiento) para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos.

La pena fue impuesta por la Justicia tras un acuerdo entre la fiscal Gabriela Fossati y Astesiano a través de su abogado Marcos Prieto. Ahora, su abogado es Ignacio Durán.