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INVIERNO EN EL TEATRO

"El Carnaval de los animales": orquesta, ballet, teatro y más en el Sodre para las vacaciones de julio

Las entradas están disponibles en Tickantel y también en las boleterías del Sodre. El espectáculo va del 3 al 5 de julio.

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Las vacaciones de invierno en el Sodre tienen “El Carnaval de los animales” para recibir a los más chicos y sus familias, entre el 3 y el 5 de julio, en la sala Eduardo Fabini.

Se trata de un espectáculo que combina a la Orquesta Juvenil, con la escuela de ballet, teatro e ilustraciones para traer la obra del compositor Camille Saint-Saëns.

Claudia Rieiro es la directora general y musical del show, Andrés Papaleo el director escénico y María Inés Camou en la coreografía. Las ilustraciones están a cargo de Andrés Alberto.

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“Compuesta en 1886, ‘El Carnaval de los animales’ es una de las obras más populares de la música clásica universal compuesta para orquesta sinfónica y 2 pianos solistas. Su estructura original está integrada por 14 movimientos breves, cada uno inspirado musicalmente en un animal distinto. A través de instrumentos la obra recrea el rugido del león, el movimiento inquieto de las gallinas, la pesadez del elefante, la lentitud de las tortugas, la delicadeza de los peces de un acuario o la elegancia del cisne, entre otros personajes de este singular universo sonoro”, señala el adelanto sobre la obra original en la que el Sodre se basa para crear “una narrativa escénica propia”.

La historia que guiará toda la trama es la de Anita, una niña que sueña con ser parte de la orquesta, acompañada de su muñeco.

Las entradas están a la venta en boletería del Sodre o en Tickantel, con precios que van de 170 a 700 pesos.

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