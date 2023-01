La expresión de Thiago cuando Maxi no lo salvó de la placa de Gran Hermano: ¿esperaba otra cosa? 

El público se lo veía venir: afuera de la casa todo se ve y la charla en la que Ariel le reveló a Maxi que Thiago nominó a Alexis no pasó desapercibida.

Pero no. Finalmente, y después de estirar y estirar su respuesta, el cordobés dio todo un preámbulo del cariño que siente por los dos y dijo: "La verdad es que a los dos los quiero demasiado. Es tremendamente difícil tomar la decisión, me llevé detalles después de pensar cosas. Salvaría a los dos, pero no puedo: lo salvo a Nacho".

Así, la placa tiene a Thiago, Agustín y Camila. A primera vista, por el diálogo que se genera en redes sociales, Camila estaría salvada y la pelea final sería entre Thiago y Agustín. Uno con experiencia en placas (y un repechaje a cuesta) y otro estrenando la parte de probarse ante el público.