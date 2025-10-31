La esposa de Pablo Carrasco fue trasladada a la cárcel de Florida, imputada por lavado de activos

La esposa de Pablo Carrasco , Ana Iewdiukow, fue trasladada a la cárcel de Florida el jueves de noche, tras ser imputada el miércoles por un delito de lavado de activos en el marco de la investigación fiscal por la estafa de la empresa Conexión Ganadera.

El corresponsal de Subrayado Emilio Rodríguez presenció el momento en el que fue ingresada Iewdiukow. Llegó próximo a la hora 21 y bajó de la camioneta del Ministerio del Interior con un bolso y una bolsa de nailon.

En esa cárcel hay unas 200 personas privadas de libertad, entre ellas 20 mujeres que, entre otras actividades, realizan tareas en una quinta de frutas y verduras.

Seguí leyendo Conexión Ganadera: la esposa de Pablo Carrasco fue imputada por lavado de activos e irá a prisión

En esa misma cárcel está desde hace dos años el exsenador Gustavo Penadés, imputado por varios delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

La esposa de Carrasco

La Justicia hizo lugar el miércoles de esta semana al pedido del fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez, que ya había logrado la imputación de Iewdiukow por estafa, y dispuso que cumpla con la medida cautelar de prisión preventiva hasta el 10 de febrero.

El fundamento de esta medida de privación de libertad fue el peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación. La esposa de Carrasco cumplía hasta el jueves de noche con arresto domiciliario.

El abogado de Iewdiukow, Jorge Barrera, anunció que apelará tanto la ampliación de la imputación como el cambio de la medida cautelar.

Transferencias al exterior

A principios de setiembre Iewdiukow declaró ante el fiscal Rodríguez porque la investigación detectó movimientos por 2 millones de euros, en diferentes transacciones, hacia una cuenta en el exterior. Los movimientos iban de la cuenta de Iewdiukow hacia las de Carrasco, sus hijas y familiares cercanos.

Luego de su declaración, el fiscal Rodríguez pidió la imputación por lavado de activos y la prisión preventiva como medida cautelar.