Pericia de ADN descartó vinculación del detenido por el caso de violación en el Prado

La Fiscalía General de la Nación informó este viernes de mañana que la pericia de ADN realizada al hombre que fue detenido el martes como sospechoso de la violación que una adolescente de 14 años denunció en el Prado , descarta su participación en el hecho investigado.

“Esto quiere decir que desde el punto de vista científico está persona no es responsable de los hechos”, informó el director de comunicación de la Fiscalía Javier Benech, tras comunicarse con la fiscal del caso Verónica Bujarín.

“La fiscal Bujarín recibió el informe final y la pericia de ADN es concluyente en el sentido que se excluye la participación de la persona que estuvo detenida”, explicó.

El hombre detenido el martes fue liberado el jueves al vencer el plazo de detención de 48 horas. Como medida cautelar, mientras la fiscal esperaba el resultado de la pericia de ADN, se impuso al hombre una restricción de acercamiento a la víctima, quedando el hombre a disposición de la Fiscalía para una eventual citación.

Ahora se informa que la prueba científica descarta su participación en el caso de violación investigado. Por esta razón la fiscal Bujarín presentará un escrito ante la Justicia en el que pedirá el cese de las medidas limitativas que le fueron impuestas sobre el hombre.

La Fiscalía informa además que la Unidad de Víctimas trabaja con la familia y la adolescente que denunció la violación para darle contención y apoyo.

La adolescente denunció haber sido violada por un hombre que la amenazó con un arma y la rapiñó. Esto fue a las nueve de la noche del domingo.

Ella menos estaba junto a un adolescente de 15 años cuando fueron sorprendidos por un hombre, según indica la denuncia.