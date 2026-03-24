La economía uruguaya cerró 2025 con un crecimiento del 1,8%, ocho décimas por debajo de lo proyectado

El Producto Interno Bruto (PIB) de la economía uruguaya creció 1,8% en 2025 respecto al año anterior, según informó este martes el Banco Central (BCU). El equipo económico había proyectado un crecimiento del 2,6% en el Presupuesto de manera que la cifra divulgada está ocho décimas por debajo de lo proyectado.

En el cuarto trimestre, la economía creció 0,1% interanual y también 0,1% desestacionalizado, respecto al trimestre anterior.

En términos interanuales, en el cuarto trimestre el agro cayó 7,7% y el sector energético 5,4%. Contrariamente, hubo un aumento de 4% en los servicios financieros y de 1,7% en la industria manufacturera. El comercio creció 1,2% interanual.

Desde el enfoque de la demanda, en el cuarto trimestre, el consumo de los hogares creció casi 2% respecto al mismo trimestre del año pasado, mientras que la inversión subió 2,2%. Las exportaciones cayeron casi 2% y las importaciones subieron 5,1%. Informe de Cuentas Nacionales Trimestrales_2025_IV

Temas de la nota PIB

economía uruguaya