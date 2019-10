La economía no pudo con la inseguridad

“Podría plantearse que el crecimiento fue inequitativo, sin embargo, la evolución del índice de Gini lo desmiente: la inequidad bajó y sin embargo el delito siguió subiendo”, describió el columnista. “En el fondo, podría plantearse un problema de integración social, con muchas personas que están excluidas y caen en el delito sistemáticamente”, agregó.

Para superar esto Uruguay tiene debilidades y fortalezas, planteó Lussich. “En lo primero, el empleo –factor esencial para integrar los individuos a la economía- ha estado resentido en los últimos años; asimismo, la educación parece ‘correr de atrás’ los desafíos que impone la revolución tecnológica (automatización, cambios de rubros, etc.). Pero Uruguay tiene elementos de contención social importantes que deberían ayudar a mejorar la situación, como el alcance de la seguridad social, seguro de desempleo, etc.”. Lussich también destacó que la economía está mostrando algunos síntomas algo más alentadores, como la mejora en algunos sectores del agro y el crecimiento del sector tecnológico (software, etc.). “Son datos alentadores en un escenario difícil, que no traerá soluciones de un día para el otro”, concluyó.