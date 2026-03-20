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PBI AL ALZA

La economía de Argentina creció 4,4% en el 2025, algo menos de lo que esperaba Milei

El PIB de Argentina creció el año pasado 4,4%. El resultado es bueno pero un poco menor de lo que proyectó el presidente Milei, que celebró el dato de la economía.

El ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Foto: AFP

El ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei. Foto: AFP

El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció 4,4% en 2025 y marcó un rebote notable tras la contracción de 1,3% registrada en 2024, aunque menor de lo que esperaba el gobierno, según datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (Indec).

El crecimiento fue inferior a las proyecciones del presidente Javier Milei, de 5%, y a las del Fondo Monetario Internacional, de 4,5%.

La cifra del crecimiento se publica en un momento delicado para el gobierno, que enfrenta una inflación que si bien se mantiene por debajo del 3% mensual volvió a acelerarse desde mediados de 2025, así como críticas por el cierre de empresas y el deterioro del empleo.

Foto: AFP. Donald Trump y Javier Milei.
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Milei compartió en su cuenta de X varias publicaciones al respecto, y se arremetió contra quienes consideran "empresarios prebendarios" y "políticos corruptos" que aseguran que "el país está por estallar".

El aumento del PIB fue impulsado sobre todo por la agricultura y ganadería; la minería y la intermediación financiera.

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