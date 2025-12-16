RECIBÍ EL NEWSLETTER
La demanda laboral creció 1,3% en noviembre respecto a octubre y se encamina a cerrar 2025 en año récord

De enero a noviembre, se publicaron 78.571 oportunidades de empleo en portales y medios digitales, superando la cifra de todo el año 2024, y la de 2022, año que hasta ahora ostentaba el récord de mayor demanda. Se estima que serán más de 85.500.

oficina-publica-gente-computadoras.jpg

La demanda laboral en noviembre creció 1,3% con respecto a octubre y 7,2% si se compara con el mismo mes del año pasado. El dato corresponde al Monitor Laboral de la consultora Advice.

En noviembre, se publicaron 7.372 oportunidades de empleo en los portales laborales y medios digitales relevados. Fue el cuarto mes consecutivo en el que la demanda permaneció estable, sin cambios relevantes con respecto a los meses anteriores, según Advice.

El dato de noviembre confirma la tendencia de estabilidad que se viene observando desde mediados del año y se proyecta hacia 2026. En tanto, para diciembre, se espera que la demanda refleje un descenso estacional en las publicaciones de empleo, que se explica por las fiestas de fin de año y el inicio del verano.

De enero a noviembre, se publicaron 78.571 oportunidades de empleo en portales y medios digitales de búsqueda laboral, superando la cifra de todo el año 2024, cuando se publicaron 74.259 oportunidades de empleo y la de 2022, año que hasta ahora ostentaba el récord de mayor demanda, con 78.454 oportunidades de empleo.

La estimación es que 2025 cierre con más de 85.500 oportunidades de empleo publicadas, con un crecimiento de 15% con respecto a 2024 y siendo un año récord en la demanda laboral desde que Advice releva datos para el Monitor Laboral.

Tras un año récord, la demanda laboral tiende a estabilizarse en una “meseta alta”. La mayoría de los empleadores consultados por Advice prevé mantener el nivel actual de su fuerza laboral en 2026. En un escenario de continuidad del crecimiento económico, la demanda podría seguir creciendo, pero a un menor ritmo que en 2025 y con un posible “techo” estructural, agrega el informe.

