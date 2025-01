"La decisión es que vamos a firmar el contrato", dijo Lacalle Pou sobre el proyecto Arazatí

“La represa de Casupá es la misma fuente de la cual se nutre la cuenca del Santa Lucía. Por eso si la cuenca de Santa Lucía no tiene agua, Casupá tampoco”, dijo como uno de sus argumentos por el proyecto. “Yo soy de la tesis de que el agua para uso humano no debe ser embalsada, debe ser posiblemente corriente, porque ante una contaminación de cualquier producto en un embalse, se complica después la potabilización”, agregó.

También habló sobre la decisión que se tomó desde su gobierno de que Ancap no invierta en el proyecto de Hidrógeno Verde, un punto que fue cuestionado desde el equipo de Yamandú Orsi. “Nosotros gobernamos hasta el 28 de febrero o 1º de marzo, cuando pase la banda. O sea que yo legalmente no tengo ninguna obligación ”, dijo.

Además, se refirió a cuestionamientos desde el gobierno electo sobre falta de información en la transición.

"Las comparaciones son odiosas, pero si yo comparo esta transición con la nuestra, frenamos hoy o hace una semana, y ya tienen más información de la que me dieron a mí", aseguró y sobre balances que aún no fueron entregados desde el Ministerio de Economía, dijo que "la gente se tomó licencia. Los funcionarios, no los políticos. Lo que se planteó que cuando regresen, van a estar todos los números".

"Estamos lejos de retazar información, porque además, queremos que la transición sea lo más aceitada posible, porque el gobierno que viene -que obviamente no es el que yo quería- tiene que entrar con la mayor cantidad de información para poder hacer andar al país. Nosotros no tenemos nada que ocultar y mucho para mostrar", agregó y remarcó que "el déficit va a terminar menor al que recibimos" en referencia a 2019.

Por otra parte, Lacalle Pou se refirió a la seguridad durante el quinquenio, tras el crimen en el que resultó con múltiples heridas de bala una niña de dos años. "Es un tema complejo", afirmó.

De todos modos, consideró que el gobierno actual no fracasó en delitos. "Es cierto que los homicidios no los pudimos bajar. Cuando uno ve los homicidios están estables. Es un delito que no hemos podido bajar, lo he dicho más de una vez. Y por eso no nos conforma.", aclaró y agregó que "es muy difícil a veces prevenirlos. No me estoy sacando la responsabilidad. Simplemente ha sido difícil".