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La Criolla del Prado reunió esta semana tradiciones, gastronomía típica y oficios rurales

Gastón Tellechea, es un joven de Lavalleja que apuesta al oficio de guasquero, un oficio rural que se caracteriza por el trabajo del cuero crudo destinado principalmente a los aperos del caballo.

guasquero
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Montevideo se viste de tradición en la Semana Criolla del Prado, una de las festividades más emblemáticas de nuestra cultura. Durante esta celebración, el Prado se convierte en el escenario de paseos, ferias, música folclórica, gastronomía típica y actividades para toda la familia.

Más de 80 mil personas visitaron el predio desde la jornada inaugural, que tuvo lugar el domingo 29 de marzo.

Las tradiciones también se encuentran en el Prado esta semana. Gastón Tellechea, es un joven de Lavalleja que apuesta al oficio de guasquero, un oficio rural que se caracteriza por el trabajo del cuero crudo destinado principalmente a los aperos del caballo.

este domingo finaliza la semana criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo
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Este domingo finaliza la Semana Criolla con entrada gratuita tanto al predio como al ruedo
GUASQUERO CRIOLLAS

A la hora de sabores, los uruguayos siguen apostando a los más tradicionales. La venta de tortas fritas, empanadas y pasteles fritos se mantiene firme como una de las opciones preferidas en el predio de la rural, principalmente en los días frescos.

COMIDAS CRIOLLAS

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