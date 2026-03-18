"La coordinación ya existe, si es necesario afinarla más estamos dispuestos siempre a estar", dijo Orsi sobre propuesta de Trump

El presidente Yamandú Orsi aseguró que en la próxima reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) propondrá un acuerdo general para una mejor coordinación de los países de la región en el combate al narcotráfico y el crimen organizado, entre otros temas en los que ya adelantó que cree, habrá coincidencias.

Así respondió Orsi al ser consultado este miércoles en rueda de prensa sobre la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , mantuvo días atrás con varios presidentes de la región, y en la que creó el llamado Escudo de las Américas para combatir en la región el narcotráfico.

Estados Unidos no invitó a Uruguay para formar parte de ese organismo creado por Trump, lo que motivó un reclamo de la oposición al gobierno de Orsi para que solicite ingresar o participar de ese acuerdo.

“Vamos a proponer en la próxima cumbre de la Celac, que estemos todos, cuando los temas son comunes, acá estamos hablando de narcotráfico, crimen organizado. Es cierto que no nos invitaron, pero en la última reunión que tuvimos más o menos formal en la asunción del presidente Kast (en Chile), uno de los participantes de esa reunión dijo ‘Uruguay tendría que estar’. Y más allá de si estamos o si no estamos, lo que ocurrió en Bolivia hace pocos días no surgió o no se concretó por la casualidad, ahí hubo mucha coordinación, también de los Estados Unidos, pero cada vez que nos encontramos con Santiago Peña o con Rodrigo Paz hablábamos del tema y estábamos al tanto de lo que estaba pasando”, dijo Orsi.

“Lo que quiero decir es que más allá de si estamos en ese grupo o no, nuestra iniciativa en la Celac va a ser: coordinemos más los temas de seguridad porque es el problema fundamental en un continente que es el único hoy que tiene paz, que no tiene guerra entre estados”, agregó.

“La coordinación ya existe, si es necesario afinarla más, estamos dispuestos siempre a estar”, finalizó.