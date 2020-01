La consagración de Valverde, el premio como mejor jugador y la polémica por la patada

Durante 116 minutos fue pieza clave de su equipo y por eso los especialistas lo eligieron como el mejor jugador de la final (MVP).

Además fue el protagonista de una jugada decisiva que permitió a la postre la consagración del Madrid en la definición por penales.

Cuando faltaban cuatro minutos para que acabara el alargue Álvaro Morata se iba solo de cara al arco y Valverde lo bajó de una patada evitando un muy probable gol que a esa altura podría haber sido definitivo.

La imagen recorre el mundo y despertó la polémica en programas de TV, radio, prensa, conversaciones de boliche y, por supuesto, estalló en las redes sociales.

SIMEONE Y ZIDANE LO APOYAN

Todos coinciden en que “el Pajarito” evitó el gol y la derrota del Real Madrid. Dejó a su equipo con 10 pero posibilitó la definición por penales y tras ella un título más para uno de los mejores clubes del mundo, ese en el que brilla con tan solo 21 años. Sus compañeros lo elogian y los hinchas lo aman.

Por su fútbol y su despliegue durante todo el partido -incluido el alargue- Valverde fue elegido el mejor jugador del partido, pero la patada de atrás a Morata (roja sin discusión) divide las aguas sobre el desempeño del futbolista uruguayo.

De un lado están quienes entienden que Valverde “hizo lo que tenía que hacer”, como dijo luego el entrenador del Atleti, el argentino Diego Simeone.

“Fue la jugada más importante del partido. Si esa jugada proseguía posiblemente era gol. Y le dije: no te preocupes, cualquiera hubiera hecho lo mismo en tu lugar. Él hizo lo que tenía que hacer. Veamos cuántas jornadas le dan”, dijo “el Cholo” en conferencia de prensa.

Antes, cuando Valverde pasó a su lado ya expulsado, Simeone le dio su apoyo con unas palabras y una palmada en el cuello.

SIMEONE ZIDANE

A los pocos metros estaba su entrenador, el francés Zinedine Zidane (ganó las 9 finales que dirigió con el Real Madrid) y también le expresó su apoyo.

“Fede lo ha hecho bien, porque al final había que hacer eso, y de hecho se ha disculpado con Álvaro”, destacó Zidane en rueda de prensa.

Los dos entrenadores defendieron a Valverde y lo apoyaron.

DISCULPAS

Y el jugador pidió disculpas. Lo hizo en la conferencia de prensa y luego en las redes sociales.

“Fue algo que no se debe hacer, obviamente. Son compañeros que están jugando por otro equipo pero creo que ir con esa intención (pegar) a veces es muy malo. Le pedí disculpas a Álvaro. Obviamente no está bueno hacer lo que hice pero era lo único que me quedaba (hacer) por el equipo. Intenté hacer otras cosas pero no llegaba, es muy rápido el jugador. Le pedí disculpas. Estoy feliz por el título pero me queda esa espinita por lo que hice porque no está bueno”, dijo Valverde.

DISCULPAS VALVERDE

CRÍTICAS

Pero así como están quienes entienden que Valverde hizo lo correcto, hay quienes lo cuestionan y señalan la falta como un abuso antideportivo o incluso una trampa de la que sacó provecho para su equipo.

Quienes defienden a Valverde dicen de quienes lo critican que nunca jugaron al fútbol. Destacan además que lo que hizo el volante está dentro de las reglas de juego y que fue sancionado como correspondía.

Del otro lado insisten en que Valverde estuvo mal, que podría haber lesionado a Morata, un colega, y que evitar un gol no justifica cualquier acción.