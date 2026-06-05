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LA META ES ALCANZAR USD 1.000.0000

La colecta para el tratamiento del científico Gonzalo Moratorio lleva recaudados 700.000 dólares

El monto incluye los aportes a la cuenta bancaria y al colectivo de Abitab, y lo recaudado en el beneficio que se realizó en el Antel Arena. Desde Daecpu, confían en llegar al millón de dólares y tienen más acciones previstas.

Foco Uy

Foco Uy

La colecta para la terapia experimental a la que se someterá el científico Gonzalo Moratorio para tratar el tumor cerebral sumamente agresivo que padece, lleva recaudados 700.000 dólares.

El monto incluye los aportes a la cuenta bancaria y al colectivo que se mantiene abierto en una red de cobranza, y lo recaudado en el beneficio que se realizó en la noche de este jueves en el Antel Arena, organizado y promovido por Daecpu, la agrupación de directores carnavaleros, dijo a Subrayado Gustavo Torena, el Pato Celeste.

La meta es alcanzar un millón de dólares para poder acceder a un ensayo clínico, denominado Car-T, que se realiza en Estados Unidos, Suiza o Japón. "Vamos a llegar al millón de dólares", confía el presidente de Daecpu, Alfredo Jaureguiverry, en expresiones dadas por Torena.

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Desde la agrupación de directores carnavaleros, se anticipó que hay otras acciones previstas para apoyar a Moratorio. Este jueves, se realizó un evento a beneficio con la actuación de Spuntone & Mendaro, El Chole, Humoristas Sociedad Anónima, Los Fatales, Bola 8, Los Zíngaros, Asaltantes con Patente, Doña Bastarda, Patos Cabreros y Gabriel Peluffo.

Hace más de un año, Moratorio se enfrenta a un glioblastoma, un tumor cerebral sumamente agresivo. Fue operado y sometido a quimioterapia, pero el tumor reapareció. El tratamiento siguió con radioterapia y ahora hace inmunoterapia con un fármaco de alto costo otorgado por el Fondo Nacional de Recursos, tras haber ganado en primera instancia y en Apelaciones un litigio contra el FNR y el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Moratorio busca acceder a un tratamiento, que está en fase experimental, que consiste en tomar las propias células de defensa del paciente, alterarlas genéticamente y programarlas para que ataquen al tumor hasta lograr su destrucción.

Moratorio tiene un sueño: bailar el vals en los 15 años de su hija Abril, que nació el 28 de noviembre de 2025, de su relación con Natalia Ibáñez.

Para colaborar con Moratorio también están disponibles los siguientes medios:

  • Cuenta HSBC Bank 3699135 (en pesos y dólares) a nombre de Ibáñez, Natalia y/o Moratorio, Gonza.
  • Colectivo Abitab: 146734 a nombre de Gonzalo Moratorio.

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