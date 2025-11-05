La ciudad de Nueva York eligió a su nuevo alcalde: el izquierdista musulmán Zohran Mamdani

Con una plataforma claramente de izquierda, el autodenominado socialista demócrata nacido en Uganda, Zohran Mamdani , se impuso este martes a sus dos contrincantes en la carrera hacia la alcaldía de Nueva York : el exgobernador del estado Andrew Cuomo, quien se postuló como independiente, y el candidato republicano Curtis Sliwa.

Con el 91% de los sufragios escrutados, Mamdani obtuvo el 50,4% de los votos, frente al 41,6% de Cuomo y el 7,1% de Sliwa.

Su victoria ocurre en medio de los feroces ataques a sus políticas y a su herencia musulmana por parte del presidente Donald Trump, las élites empresariales y los medios conservadores.

Seguí leyendo Francia suspende habilitación de la plataforma china Shein por vender muñecas sexuales con apariencia de niñas

"En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz. Aquí creemos en defender a aquellos a quienes amamos, ya sean inmigrantes, integrantes de la comunidad trans o una de las muchas mujeres negras a las que Donald Trump ha despedido de un puesto de trabajo federal", dijo el hombre.

El legislador estatal, de 34 años, ganó apoyo a través de su estilo personal informal, su destreza en las redes sociales y una enorme campaña de contacto directo en las calles.

Esta era la más seguida de las contiendas locales del martes en Estados Unidos, en las que los demócratas ganaron también las gobernaciones de Nueva Jersey y Virginia.

La victoria de Mamdani ocurre en medio de feroces ataques a sus propuestas políticas y a su confesión religiosa por parte del presidente republicano, las élites empresariales y los medios conservadores.

Trump reaccionó al revés electoral de los republicanos citando a encuestadores no especificados que atribuyeron la derrota al cierre del gobierno en curso y a que él no estaba en la boleta electoral.

El alcalde electo de 34 años, el más joven en ocupar el cargo en más de un siglo, dijo el martes que su triunfo muestra el camino para "derrotar" al presidente Trump.

"Si alguien puede mostrar a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer", dijo Mamdani en un discurso de victoria. "En este momento de oscuridad política, Nueva York será la luz", agregó.

Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani era virtualmente desconocido antes de ganar la nominación demócrata frente al exgobernador Andrew Cuomo, a quien volvió a vencer el martes.

La participación fue alta en las elecciones de este año, con 2,06 millones de votos, más que en los comicios de 2021.

FUENTE: Con información de AFP