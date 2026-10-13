La cirugía pulmonar del papa León XIV se realizó "con éxito", informa el Vaticano

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica —la gira incluye a Uruguay—, el papa León XIV fue operado "con éxito" para extirparle un nódulo en el pulmón, informó este martes el Vaticano. El pontífice, de 71 años, fue hospitalizado a primera hora de la tarde en el hospital Gemelli de Roma.

"La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación", declaró la oficina de prensa del Vaticano en la red Telegram.

Es el primer susto de salud para el papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025.

#AHORA | "La intervención ha concluido con éxito, en el plazo y de la forma previstos, y el Santo Padre ha regresado a su habitación. Próximamente se facilitará más información". @HolySeePress #OremosPorLeónXIV

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Según los especialistas, la operación llevada a cabo por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora era de bajo riesgo.

La Santa Sede había estimado que la convalecencia duraría aproximadamente una semana, cuando falta menos de un mes para un largo viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

El domingo, al término de la oración del ángelus, León XIV anunció que le detectaron un nódulo "en una fase muy temprana" durante unos exámenes médicos.

"Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo", explicó.

Una transparencia poco habitual en el Vaticano, que suele controlar la comunicación sobre la salud de los papas pese a los esfuerzos de su predecesor argentino Francisco, fallecido en abril de 2025, por una mayor apertura.

El anuncio suscitó mensajes de apoyo de todo el mundo y se rezó el rosario en la capilla del hospital.

Agenda cancelada

Todas sus citas han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el cardenal Luis Antonio Tagle.

La legislación de la Iglesia católica no contempla mecanismos especiales en caso de enfermedad del papa, cuyo mandato es vitalicio.

El papa, un hombre muy deportista que juega al tenis, se aloja en una suite especial situada en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico.

Marco Scarci, especialista en cirugía torácica en el Reino Unido, declaró a la AFP que no se trata de "una operación particularmente arriesgada" y que espera que el papa se recupere pronto, aunque "podría tardar hasta tres meses en recuperar su nivel de forma física previo a la operación".

En cuanto al viaje a América del Sur, el profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, precisó a la AFP que "por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones".

Con muy buen pronóstico

La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, es decir, no cancerosos, pero un pequeño porcentaje de ellos puede ser un signo precoz de cáncer de pulmón.

Los nódulos pequeños generalmente no causan síntomas, pero los más grandes pueden provocar dificultad para respirar, dolor torácico y tos persistente, a veces acompañada de sangre.

El nódulo en el pulmón del papa fue descubierto durante exámenes de rutina y no a raíz de síntomas, precisó el Vaticano a la AFP.

Estos nódulos "pueden corresponder a toda una serie de lesiones benignas —inflamatorias, infecciosas, autoinmunes o congénitas— o bien ser malignos", según el profesor Venuta.

Aunque el nódulo resultara no ser benigno, el pronóstico sería "muy positivo", estimó.

FUENTE: AFP.