La charla de Luis Suárez con su hijo del medio: "Ayer me enteré que no quería que me retirara de la Selección"

"Ayer justo veníamos hablando en familia. Se los fui tirando individualmente, de a uno, y claro, ayer me enteré que el del medio, Benja, no quería. No quería que me retirara de la Selección", confesó el delantero, entrecortado por la emoción.

"Mi ilusión, mi deseo era que me vieran ganar algo importante con la Selección. Se fueron con una levantada que me hicieron en el último partido de la Copa, con ese gol al final, creo que fue una linda imagen para ellos y creo que no fue un trofeo que gané, pero sí un premio va a ser la despedida del día viernes, que se puedan llevar eso va a ser muy lindo para mí", dijo.

Al contar sobre el proceso para tomar la decisión, Suárez confesó que la primera charla fue con su esposa, Sofía Balbi.

"Llega la reserva de setiembre y me pongo a analizar. Seguís contando para el entrenador y toca decidir si ahora, después o continuar como si nada. Me pongo a hablar con mi mujer, que me dijo que hiciera lo que quisiera. Un día me levanté y pensé que era algo que yo quería cerrarlo, me pidió el corazón cerrarlo por sentirme bien en estos momentos de poder cerrarlo de la manera que yo quiero. Creo que me he ganado el derecho a poder decidirlo”, explicó.

También eligió que sus hijos no estuvieran presentes en la conferencia, donde estuvo acompañado por Sofía. “Les pedí que no estuvieran porque no los quiero hacer pasar por este momento”, dijo.

“Mi mujer, que se come todos mis garrones. La que aguanta todo. Tanto lo bueno como lo malo, pero en los malos momentos está siempre, siempre respetando mis decisiones, apoyándome. Seguramente hoy me lleve otro rezongo porque lloré y me decía que no llorara. Pero imposible”, agregó Suárez.