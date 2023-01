La casa de Gran Hermano: ante una nueva pelea, Ariel le pidió a Alfa que no lo moleste más

“Yo me puse a pensar en si dentro de un par de meses nos juntan y nos hacen entrar acá de vuelta con todo desarmado. Vamos a llorar al ver todos los lugares. Creer o reventar, tengo de testigo a la gente, hace tres o cuatro días empecé a mandarle saludos a los chicos que no conozco cuando hablo: Mora, Cata, Martina, Juan. Les mando saludos porque los quiero conocer. ¡Y después aparecieron!”, explicó Ariel a Romina, en una primera charla y en en alusión a un decorado de la fiesta con la totalidad de participantes.

Alfa entonces primero dijo que hay muchos jugadores eliminados de Gran Hermano que no tiene interés en volver a ver, pero sí quiere encontrarse de nuevo con Maxi, María Laura, Alexis y Thiago.

“¿A título de qué los querés conocer? ¿Para que te apoyen? ¿Para que te voten?”, le preguntó Alfa a Ariel, que respondió que los quiere conocer simplemente porque son personas que estuvieron en la casa al igual que él.

“Qué tiene que ver eso, ¿qué me van a votar? Les mandé saludos, les mando siempre”, le dijo Ariel a Walter.

“Somos grandes y nos conocemos todos”, disparó Alfa ante esa contestación.

“Alfa, te pensás cosas que no son”, replicó Ariel, a lo que el comerciante de autos respondió: “No, vos mostrás cosas que son y yo veo lo que es”.

Walter puso de ejemplo que Julieta no le mandaría saludos a Coti por lo mal que se llevaron, pero Ariel entonces explicó que él sí tuvo una buena relación con la correntina y que “la adora”.

Alfa sostuvo que Ariel “no puede adorar” a Constanza, y manifestó que descree totalmente del llanto que él tuvo cuando ella se fue de la casa.

“Yo no me como ninguna, es tu papel. También estás acá adentro porque lograste vínculo con todos… no. Dijiste en las cámaras lo de Arilandia y esto es Gran Hermano. Son mensajes subliminales, yo no estoy loco. Lo escuché. Desde que entraste no cambiaste nada, Ariel. Entraste a jugar para aplastarme y que me echen, y a Romina también porque no te daban romero”, acusó Alfa.

Ariel a partir de allí comenzó a expresar su fastidio porque Walter siempre lo vaya a enfrentar. “¿Todo el tiempo tenés que venir? Estaba tranquilo y charlando de cosas lindas con Romi”, disparó.

“Sí, porque acá adentro aprendí que hay que jugar y no callarse. A mí me conoce muchísima gente y sabe cómo soy”, respondió Walter.

“¿Dónde querés que me vaya para que no me pelees, boludo? No tengo ganas de pelear, no pasa por ahí”, le dijo Ariel a Alfa, que le respondió que “él no miente” y que le hubiera gustado que quedase eliminado del juego.

“Es muy difícil porque vos pensás que no te equivocás nunca”, contestó Ariel a modo de chicana.

“No, me equivoco un montón de veces pero no me como ninguna galletita. Te vuelvo a decir: esto no es Arilandia”, continuó Walter, pero el parrillero lo interrumpió para preguntarle si “iban a estar tres veces por día con lo mismo”.

“Te molesta si saludo a los pibes, si no los saludo. Dejame tranquilo. Yo a vos no te juzgo por lo que decís. Si me pasa así y de casualidad se dio como te digo que me pasó, si no me creés. ya está. Estamos en Gran Hermano, loco. Dejame hablar tranquilo, dejame ser libre y dejame de romper las pelotas”, le dijo Ariel a Alfa.

FUENTE: TELEFÉ