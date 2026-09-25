La cartelera de cine viene cargada con seis estrenos esta semana

Brad Pitt se reencuentra con David Ayer, el director que lo metió en un tanque en Corazones de hierro. Ahora, en En el corazón de la bestia, es un militar de fuerzas especiales que sobrevive a un accidente de avión en Alaska. Lo acompaña Odín, su perro de combate retirado. Pitt dijo que fue lo más exigente que hizo físicamente. Y viendo el frío que hace en el tráiler, le creemos.

Para la familia, La isla olvidada, de los creadores de El Gato con Botas: el último deseo. Dos amigas de la infancia quedan atrapadas en una isla mágica inspirada en el folclore filipino, donde cuanto más tiempo te quedás, más te olvidás de todo. Llega con muy buenas críticas y una animación con aire de animé.

Y para el que busca riesgo: Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, de Jane Schoenbrun. Una directora recibe el encargo de rehacer una vieja película de terror de campamento y se obsesiona con la actriz que la protagonizó, que interpreta Gillian Anderson, la eterna Scully de Los expedientes X. En Cannes se llevó la Palma Queer.

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Viajamos a Islandia con El amor que permanece, de Hlynur Pálmason. Un año en la vida de una familia mientras los padres se separan, con paisajes enormes y un humor bastante raro. Dato para amantes de los animales: en Cannes el perro de la película ganó la Palm Dog, el premio al mejor intérprete canino.

Desde Kenia llega Recuerdos de la princesa Mumbi, de Damien Hauser: un romance en un reino africano del año 2093, donde alguien desafía al protagonista a filmar sin inteligencia artificial. Es la primera película keniana elegida para las Jornadas de los Autores de Venecia.

Y desde Chile, Cuerpo celeste, ópera prima de Nayra Ilic García. Celeste tiene quince años, vive en el desierto de Atacama con sus padres arqueólogos y todo cambia cuando muere su padre, en el Chile de los años noventa. Duelo, adolescencia y un país que cambia de piel. Se llevó una mención especial en el Festival de Tribeca.