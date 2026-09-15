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LANZAN LA JORNADA ESTE MIÉRCOLES

Unos 2500 niños que nunca fueron al cine se preparan para vivir la experiencia por primera vez

Esta actividad se había realizado entre 2004 y 2011, y el próximo 11 de noviembre se retoma, con 2500 inscriptos. El lanzamiento es este miércoles.

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Este miércoles se realiza el lanzamiento de una nueva edición de "Al cine por primera vez".

Es una iniciativa de Life Cinema y ANEP, que lleva al cine a 2500 niños de escuelas públicas, rurales y organizaciones sociales, a vivir su primera experiencia en una sala. Las funciones son en noviembre

Un equipo de Subrayado dialogó con varios niños que todavía no fueron al cine y les preguntó qué se imaginan: "Una pantalla gigante con asientos", "una pantalla verde y con unos lentes", "una tele grande, color blanco", "tiene asientos, imagino que son azules", dijeron algunos.

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"Una pantalla medio mediana, sillas o en qué se sienta la gente, mucha gente y algo para comer, que no sé exactamente el tipo de comida", dijo una niña.

Otra lo imaginó "con sillas de madera y una mesa y vendedores al lado del cine y baños". "Y quiero comer pizza, mucha pizza" en el cine, añadió.

Esta actividad se había realizado entre 2004 y 2011, y el próximo 11 de noviembre se retoma, con 2500 inscriptos.

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