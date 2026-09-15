Este miércoles se realiza el lanzamiento de una nueva edición de "Al cine por primera vez".
Unos 2500 niños que nunca fueron al cine se preparan para vivir la experiencia por primera vez
Esta actividad se había realizado entre 2004 y 2011, y el próximo 11 de noviembre se retoma, con 2500 inscriptos. El lanzamiento es este miércoles.
Es una iniciativa de Life Cinema y ANEP, que lleva al cine a 2500 niños de escuelas públicas, rurales y organizaciones sociales, a vivir su primera experiencia en una sala. Las funciones son en noviembre
Un equipo de Subrayado dialogó con varios niños que todavía no fueron al cine y les preguntó qué se imaginan: "Una pantalla gigante con asientos", "una pantalla verde y con unos lentes", "una tele grande, color blanco", "tiene asientos, imagino que son azules", dijeron algunos.
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"Una pantalla medio mediana, sillas o en qué se sienta la gente, mucha gente y algo para comer, que no sé exactamente el tipo de comida", dijo una niña.
Otra lo imaginó "con sillas de madera y una mesa y vendedores al lado del cine y baños". "Y quiero comer pizza, mucha pizza" en el cine, añadió.
Esta actividad se había realizado entre 2004 y 2011, y el próximo 11 de noviembre se retoma, con 2500 inscriptos.
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