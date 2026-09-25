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"voluntad de salir adelante"

Joven víctima de intento de femicidio en Medicina está estudiando para dar parciales, dijo rector de Udelar

La situación del agresor todavía está en instancia de sumario administrativo. "Es como un juicio pero en la interna de la Universidad", explicó Cancela.

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La joven víctima de intento de femicidio en la Facultad de Medicina retomó sus estudios.

El rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, informó al respecto. "La última noticia que tuve es que estaba estudiando con compañeros y compañeras para dar parciales ahora. No sé si se ha reintegrado presencialmente, pero sabemos que es una estudiante que tiene una gran voluntad de salir adelante", confirmó.

Además, habló sobre actividades de concientización que fueron realizadas en la comunidad universitaria. Desde la generación de denuncias al asesoramiento.

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