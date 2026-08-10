"La candidatura de Lacalle Pou es un hecho; va a ser candidato porque la realidad se lo impone", dijo Sanguinetti

El expresidente Julio María Sanguinetti dijo que es un hecho de la realidad la candidatura de Luis Lacalle Pou para las próximas elecciones.

"Más allá hasta de su voluntad, o sea, eso no está en debate. Va a ser candidato porque debe ser candidato porque la realidad se lo impone", sostuvo.

Sanguinetti comentó que en su momento le pasó lo mismo a él y que ya sabe lo que es eso.

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Consultado sobre el discurso de Luis Lacalle Pou de este domingo en el acto por los 190 años del Partido Nacional, Sanguinetti dijo fue el discurso de un gran líder de un partido histórico y que habla con la autoridad y la experiencia de haber sido presidente.

Además, destacó el tono afirmativo con los valores de su partido y dijo que fue conciliador para el resto.

"Para nosotros los colorados también diciendo lo que nos hizo sentir cómodos adentro de su gobierno cuando dijo sigo siendo liberal, pero ya no soy tan ortodoxo, porque reconozco que las libertades requieren la intervención del Estado, en la educación, en la salud. De modo que, desde ese ángulo ratificó lo que han sido los rumbos generales de su gobierno", expresó.