La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo cayó en un campo de Soriano

La camiseta de homenaje a Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo con globos hace unos días, cayó en un campo de Soriano, en Uruguay.
Así lo dio a conocer un sitio que publica información de Boca. La camiseta fue lanzada al cielo con globos, y la encontró un productor rural de Soriano.
Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre a la edad de 69 años, cuando era director técnico de Boca Juniors.
Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera
Fue ídolo como futbolista y como entrenador, muy querido en el club Xeneise y en todo el fútbol argentino.
Como homenaje, la camiseta con el nombre de Miguel fue lanzada al cielo con globos amarillos y azules desde La Bombonera.
