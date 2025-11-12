RECIBÍ EL NEWSLETTER
CERCA DEL PUEBLO CAÑADA NIETO

La camiseta de Miguel Ángel Russo que Boca lanzó al cielo cayó en un campo de Soriano

Así lo dio a conocer un sitio que publica información de Boca. La camiseta fue lanzada al cielo con globos, y la encontró un productor rural de Soriano.

Así lo dio a conocer un sitio de internet que publica información de Boca. La encontró un productor rural de Soriano, cerca del pueblo Cañada Nieto, sobre la ruta 96.

Miguel Ángel Russo falleció el 8 de octubre a la edad de 69 años, cuando era director técnico de Boca Juniors.

Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera
Así encontró Agustín en Soriano la camiseta de Boca de Miguel Ángel Russo que voló desde La Bombonera

Fue ídolo como futbolista y como entrenador, muy querido en el club Xeneise y en todo el fútbol argentino.

Como homenaje, la camiseta con el nombre de Miguel fue lanzada al cielo con globos amarillos y azules desde La Bombonera.

camiseta-boca-miguel-ángel-russo
