La caída de Sebastián Marset y cómo se debilitó su círculo más íntimo

El narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset , estaba cerca de caer porque las bases de su muro iban perdiendo sostén y era algo que la Policía sabía, indicaron fuentes del caso. A Marset le derrumbaron los cimientos para finalmente verlo caer y eso era algo sabido desde la Policía a nivel internacional.

Una serie de capturas, incluyendo la de su esposa Gianina García Troche, fueron debilitando al tercer narcotraficante más buscado por la DEA, la Agencia para el Control de Drogas del gobierno de Estados Unidos.

En la operación Ultranza Py que realizó la Secretaria Antidrogas de Paraguay en 2022 comenzó de a poco a derrumbarse su entorno. En esta operación colaboraron varias policías incluyendo la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de Uruguay.

Seguí leyendo En una zona residencial y cerca de un mercado popular: así era el lugar en el que se escondía Sebastián Marset

A mediados de 2024, la esposa de Marset cayó. Gianina García Troche fue detenida en el aeropuerto de Barajas en España por esa investigación de tráfico internacional de drogas.

En 2023, había caído ya una de los manos derecha de Marset, el uruguayo y financista Federico Santoro. Era el responsable de lavar millones de dólares de la organización. En 2025, este uruguayo fue condenado en Estados Unidos.

En julio de 2023, Uruguay colaboró pasando información sobre el paradero de Marset. Se realizó un operativo en Santa Cruz de la Sierra donde este viernes fue detenido, pero el operativo falló y Marset logró fugar. Ese día, también cayeron varios allegados al narco.

En Uruguay, su brazo derecho era, para la Policía, Luis Fernando Fernández Albín actor clave en preparar la logística para que el grupo liderado por Marset transportara la droga a Uruguay para que desde este país saliera rumbo a Europa.

La caída del “Flaco” Albín, como se lo conoce, también fue clave para pegar en los cimientos de su estructura y debilitar a Marset. Finalmente, con varios de sus socios atrapados y su pareja imputada en Paraguay Marset finalmente cayó.