¿La bacteria estreptococo se volvió resistente? Responde el experto Homero Bagnulo

¿BACTERIA RESISTENTE?

Consultado acerca de si el estreptococo se volvió resistente a los antibióticos, Bagnulo aseguró que no. “Resistencia no, no ha desarrollado. Y es bueno tratarlo con dos antibióticos, la vieja y noble penicilina y clindamicina, porque las dos actúan en lugares diferentes de la bacteria y se potencian”.

“El microorganismo sigue manteniendo sensibilidad a los antibióticos, no corre por ahí la cosa”, insistió.

En cuanto a los cuadros clínicos que se registraron en Uruguay en los últimos meses y semanas, Bagnulo destacó que los hubo “muy agresivos y muy agudos”.

“Y muchas veces con una infección generalizada que uno no encuentra el punto de partida. De ahí un poco la precaución y educar a las familias, a los padres, si el chico tiene una fiebre que no responde, digo chicos porque esta vez se ha dado mucho en niños, se ve también en jóvenes y gente previamente sana, sin ninguna comorbildiad”, alertó.

Acerca de los casos reiterados de reinfección, niños que se recuperan y vuelven a experimentar síntomas y enfermedades propios del estreptococo, Bagnulo dijo que puede ser porque la bacteria circula dentro del grupo familiar.

“A veces circula dentro de la familia, se van infectando miembros de la familia y lo mantienen, hemos visto brotes intrafamiliares”, dijo, y explicó que puede ocurrir incluso con miembros de la familia que “hacen síntomas leves y no se jerarquizan igual”.