La actriz estadounidense Kate Hudson dialogó con Subrayado sobre "Song Song Blue: Sueño Inquebrantable"

Kate Hudson es una de las actrices más reconocidas y queridas de su generación. A sus 46 años, sigue reinventándose.

Hija de la legendaria Goldie Hawn, se convirtió en celebridad por derecho propio gracias a uno de sus primeros papeles.

Con la comedia "Casi famosos", alcanzó fama internacional, premios y una nominación al Oscar con sólo 21 años, para luego consolidar su lugar en Hollywood con éxitos como la ya clásica "¿Cómo perder a un hombre en 10 días?" o "¿Guerra de novias?".

Hoy vuelve a estar en el centro de la escena con "Song Song Blue: Sueño Inquebrantable", que se estrena este fin de semana en Uruguay.

En la película, basada en una historia real, interpreta a Claire, una mujer que busca salir adelante y sostener un hogar cantando en bares y ferias de pueblo.

En su camino, aparecerá Mike, interpretado por Hugh Jackman, un músico vocacional admirador de Neil Diamond y su obra. Ambos se enamorarán y su sociedad artística buscará superar frustraciones y deseos postergados.

Este trabajo le valió a Kate Hudson una nominación a los premios Globo de Oro que se entregan el próximo domingo.

Subrayado conversó con ella sobre este momento clave de su carrera.

"Estoy muy conectada con eso. Estoy muy conectada con lo que es tener que cantar y tocar música. Aunque sea un enorme éxito o no, tienes que hacerlo", expresó.

Consultada sobre su vínculo con Hugh Jackman durante el film, Hudson dijo: "Fueron increíbles. Hugh Jackman es un maravilloso compañero. Es tan talentoso, tan agradecido y amable, y fue una experiencia increíble. Amaba tocar a Mike. Es tan bueno en este filme. Son personas reales. Realmente vivieron todo esto. Respetar eso y honrarlos fue tan importante para él. Cualquiera sería afortunado de trabajar con Hugh. Él hace que la experiencia sea maravillosa".