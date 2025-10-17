Kiss se despide de uno de sus fundadores: a los 74 años murió Ace Frehley, legendario guitarrista de la banda

Ace Frehley, guitarrista principal y cofundador de la banda Kiss, murió a los 74 años en un hospital de Nueva Jersey.

El músico se encontraba internado en estado crítico tras haber sufrido una caída en su estudio de grabación que le había causado una hemorragia cerebral.

Su familia confirmó que falleció acompañado por sus seres queridos.

Tras conocerse la noticia, Gene Simmons y Paul Stanley —compañeros del artista en la formación original de Kiss— publicaron un comunicado conjunto en el que lamentaron su pérdida.

“Ace fue una parte esencial de Kiss y una fuerza creativa única. Lo vamos a extrañar profundamente”, expresaron.

También se sumó Peter Criss, baterista fundador de la banda, quien escribió en redes sociales: “Estoy shockeado amigo, te quiero”.

Paul Daniel Frehley, conocido como Spaceman por su característico maquillaje, había nacido en el Bronx en 1951, se unió a Kiss en 1973 junto a Stanley, Simmons y Criss. Con su sonido potente y sus solos cargados de efectos, se convirtió en uno de los guitarristas más influyentes del rock estadounidense.

Tras dejar la banda en 1982, desarrolló una carrera solista que mantuvo viva la estética y el espíritu de Kiss.