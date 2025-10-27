RECIBÍ EL NEWSLETTER
Katoen Natie lamenta afectación en operativa portuaria por asamblea del sindicato de Terminal Cuenca del Plata

La instancia gremial está prevista para la 1 de la mañana de este martes 28 de octubre. La empresa apunta a que la hora en la que se retomará la operativa normal será definida durante la asamblea.

La empresa Katoen Natie, concesionaria de la terminal de contenedores, lamentó la afectación en la operativa del Puerto de Montevideo por una asamblea del sindicato de Terminal Cuenca del Plata ( TCP) prevista para la 1 de la mañana de este martes 28 de octubre.

En un comunicado a los usuarios, la compañía apunta a que la hora en la que se retomará la operativa normal será definida durante la asamblea del gremio y que no se podrá anticipar con precisión.

"Somos conscientes de que esta falta de previsibilidad afecta directamente la planificación y eficiencia de la logística de nuestros usuarios. Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación genera y compartimos la preocupación por el impacto que tiene en toda la cadena de servicios", afirma la empresa.

TCP y sindicato alcanzaron preacuerdo después de casi un mes de conflicto en el puerto

TCP se compromete para continuar trabajando para alcanzar una solución definitiva en el conflicto que mantiene con el sindicato para restablecer la operativa normal y continua en el puerto.

