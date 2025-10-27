Katoen Natie lamenta afectación en operativa portuaria por asamblea del sindicato de Terminal Cuenca del Plata

La empresa Katoen Natie, concesionaria de la terminal de contenedores, lamentó la afectación en la operativa del Puerto de Montevideo por una asamblea del sindicato de Terminal Cuenca del Plata ( TCP) prevista para la 1 de la mañana de este martes 28 de octubre.

En un comunicado a los usuarios, la compañía apunta a que la hora en la que se retomará la operativa normal será definida durante la asamblea del gremio y que no se podrá anticipar con precisión.

"Somos conscientes de que esta falta de previsibilidad afecta directamente la planificación y eficiencia de la logística de nuestros usuarios. Lamentamos sinceramente los inconvenientes que esta situación genera y compartimos la preocupación por el impacto que tiene en toda la cadena de servicios", afirma la empresa.

TCP se compromete para continuar trabajando para alcanzar una solución definitiva en el conflicto que mantiene con el sindicato para restablecer la operativa normal y continua en el puerto. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ktntcp/status/1982912848562106790&partner=&hide_thread=false COMUNICADO A LOS USUARIOS

Martes 28 de octubre hora 01:00 de la mañana.

Asamblea Sindical



Estimados usuarios,



En el marco del proceso de negociación que la empresa mantiene con el sindicato y el Ministerio de Trabajo, informamos que el sindicato ha convocado a una nueva… — Katoen Natie TCP (@ktntcp) October 27, 2025

Temas de la nota Katoen Natie

TCP