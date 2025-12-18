RECIBÍ EL NEWSLETTER
Kate Winslet en diálogo con Subrayado sobre su estreno como directora con "Adiós, June"

La actriz británica de 50 años dirige una drama familiar que llega a plataformas el 24 de diciembre con un elenco de lujo que incluye a Helen Mirren y Toni Colette además de la propia Winslet.

kate-winslet-zoom

A sus 50 años y con tres décadas de carrera, la actriz británica Kate Winslet ha pasado por todo tipo de roles en cine y televisión.

A los 16 años trabajaba en una cafetería cuando recibió el llamado que cambiaría su vida: había conseguido el papel en "Criaturas celestiales" de Peter Jackson.

A pesar del buen suceso y los elogios, terminó el rodaje y regresó a la cafetería como si aquello hubiese sido solo una anécdota, pero su versatilidad, carisma y personalidad la llevaron a convertirse en una intérprete que se ha movido en distintos registros que van del drama a la comedia o el policial.

Ha trabajado a las órdenes de grandes realizadores como James Cameron, Roman Polanski, Jane Campion, Woody Allen o Danny Boyle.

Tuvo 7 nominaciones a los premios Oscar y se alzó con la estatuilla en 2009 por la película "El lector".

Este año se estrena como directora con "Adiós, June" drama familiar que llega a plataformas el 24 de diciembre con un elenco de lujo que incluye a Helen Mirren y Toni Colette además de la propia Winslet.

El guión es Joe Anders, hijo de Winslet con el cineasta Sam Mendes por lo que este es un proyecto muy especial para ella. De todo esto, la actriz conversó con Subrayado.

