Juzgado civil resuelve sobre pedido de suspender las elecciones en la AUF

Un juzgado civil analiza desde este jueves al mediodía si suspende o no las elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) tras el recurso presentado por los clubes que apoyan la candidatura de Pablo Ferrari.

Los clubes que apoyan a Ferrari denunciaron irregularidades en la elección, que ya comenzó con la votación anticipada de algunos integrantes del Congreso, como el fútbol femenino y la divisional C.

Este recurso se define además tras la decisión de la Conmebol que le negó a Ferrari el aval de idoneidad para presentarse como candidato a la presidencia de la AUF.

La Conmebol intimó a Ferrari a que renuncie a su cargo como subdirector Nacional de Deportes, organismo del Poder Ejecutivo.

“No me bajo, me bajaron”, dijo Ferrari el miércoles en conferencia de prensa al anunciar que por decisión de la Conmebol no puede competir con Alonso por la presidencia de la AUF.