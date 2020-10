Juventus, sin Cristiano, recibe a Barcelona en un cruce espectacular de Champions League

El partido se produce un día después de que el presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunciase su dimisión en medio de un escándalo de proporciones.

Embed ⚽️ M A T C H D A Y!

#JuveBarça

@juventusfces

@LigadeCampeones

⏰ 9pm CET

Allianz Stadium

Turín



¡Vamos, ! — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 28, 2020

No estará Cristiano Ronaldo, al dar positivo por segunda vez. del otro lado sí estará Lionel Messi, la otra gran estrella mundial. Ambos juegan desde hace años un partido particular, pero esta vez no será. ¿Quedará para a revancha en el camp Nou? Quien sabe.

El delantero de la 'Juve' está alejado de los terrenos de juego desde que el 14 de octubre se anunciara su positivo durante su concentración con la selección de Portugal.

- 'Dos grandes equipos' -

El equipo azulgrana lidera la llave empatado a puntos con la Juventus, segundo clasificado por la peor diferencia de goles respecto a los catalanes.

"Es un partido entre dos grandes equipos que quieren llegar muy lejos en este campeonato, es importante que saquemos un buen resultado", advirtió el técnico azulgrana, Ronald Koeman, quien, no obstante, no cree que sea un partido decisivo.

Por detrás de los dos gigantes se sitúan el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros húngaro, al que el Barça goleó 5-1 la pasada semana.

El equipo azulgrana busca una victoria en Turín que le dé el liderato del grupo y que espante los fantasmas surgidos tras perder 3-1 el sábado en el clásico liguero contra el Real Madrid.

La segunda derrota consecutiva en el campeonato español reactivó las dudas en torno a un equipo en plena reconstrucción, en el que Koeman parece tener como únicos fijos en ataque a Messi y Ansu Fati, que ha sabido tomar el relevo de Luis Suárez en la asociación con el '10' azulgrana.

Messi sigue siendo el referente ofensivo del Barça, aunque el astro argentino no está teniendo su mejor inicio de temporada con dos goles en seis partidos oficiales.

- 'Messi es la clave' -

"Messi es la clave de este nuevo proyecto", insistió el lunes el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

Las urgencias para el técnico azulgrana estarán en la defensa, donde la ausencia de Gerard Piqué por sanción, tras su expulsión contra el Ferencvaros, le dejan sólo prácticamente con Clément Lenglet y el uruguayo Ronald Araújo para cubrir el eje de la zaga.

El Barça buscará una victoria balsámica ante una complicada Juventus, que tampoco está teniendo un comienzo de temporada fácil con tres empates en sus cinco primeros partidos del campeonato italiano.

Pendiente de Cristiano Ronaldo, Pirlo tiene otros problemas como la duda de Leonardo Bonucci, con molestias musculares.

"Chiellini no estará, seguro. Bonucci veremos mañana (miércoles), pero no está al máximo. Y no hemos recibido el alta médica para De Ligt", afirmó Pirlo este martes en rueda de prensa.

Con una defensa en cuadro, el técnico juventino advierte que los demás jugadores "deberán sacrificarse contra un rival difícil de afrontar".

Delante, si se confirma la ausencia de Cristiano, el ataque turinés pivotará sobre el delantero Álvaro Morata, autor del doblete en la victoria 2-0 sobre el Dinamo de Kiev en la primera jornada de la Champions.

-- Equipos probables:

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta - Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa - Dybala, Morata. Entrenador: Andrea Pirlo (ITA)

Barcelona: Neto - Dest, Araujo, Lenglet, Alba - Pjanic, De Jong - Griezmann, Messi, Dembélé - Fati. Entrenador: Ronald Koeman (NED)

Árbitro: Danny Makkelie (NED)