Justicia rechazó pedido de prescripción de Charles Carrera y el caso avanza a hacia el juicio oral

La Justicia resolvió el jueves rechazar el planteo de prescripción presentado por la defensa del exdirector de Secretaría del Ministerio del Interior del Frente Amplio Charles Carrera, por lo que caso sigue adelante y avanzará hacia la instancia de juicio oral, el que podría comenzar cerca de fin de año o en febrero de 2027.

La magistrada a cargo del juzgado de Crimen Organizado Diovanet Olivera desestimó la solicitud de caducidad de los delitos por los que fue imputado Carrera.

Esto ocurrió el jueves durante la audiencia de control de acusación, donde la Fiscalía y los abogados del exsenador frenteamplista (MPP) comenzaron a presentar y debatir pruebas y testigos para el juicio oral.

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Para fundamentar su decisión, la jueza consideró la continuidad los acontecimientos bajo investigación en lugar de tomar en cuenta un episodio único e inicial de la conducta señalada por la fiscal como pasible de imputación penal.

De esta forma se considera que los delitos investigados ocurrieron a los largo de un período de tiempo determinado y no en un punto específico, con el primer acto imputado, que es lo que señalaba la defensa de Carrera para solicitar la prescripción.

En este sentido, la fiscal Sandra Fleitas, que acusa a Carrera de estafa y utilización de información privilegiada, considera que hay un delito continuado a lo largo del tiempo y no puntual.

La fiscalía reclama para Carrera una condena de cuatro años de penitenciaría, la suspensión de sus derechos para ocupar funciones en el Estado por tres años y una sanción económica.

Carrera es investigado por presunto desvío de fondos y servicios del Ministerio del Interior destinados a dar cobertura médica en el hospital Policial a un hombre que resultó herido de bala en el año 2012, en La Paloma, Rocha. El disparo partió del arma de un policía durante una reunión social. Carrera ocupaba entonces la Dirección de Secretaría del Ministerio encabezado por Eduardo Bonomi.