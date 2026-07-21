Justicia rechazó pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Luis Fernández Albín

La Justicia confirmó la vigencia de la pena aplicada a Luis Fernández Albín en el Penal de Libertad, luego de que amenazara de muerte a guardias y autoridades del Ministerio del Interior. Sin embargo, la jueza Marcela López dio lugar a parte de los reclamos presentados por sus abogados.

Tras denunciar una falta total de información sobre el alcance de la sanción de 60 días, la defensa logró acordar dos encuentros semanales con el recluido, el restablecimiento progresivo del régimen de visitas familiares y un seguimiento médico permanente, en un contexto marcado por un intento de autoeliminación y una reciente huelga de hambre.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación argumentan que la medida responde a una falta gravísima cometida por un interno catalogado como de altísimo riesgo. Las autoridades rechazaron traslados a otros sectores basándose en evaluaciones criminológicas y de seguridad pública.

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El conflicto escaló luego de que un recurso judicial obligara al ministerio a mejorar el espacio de las visitas familiares. Al momento de notificarle estas mejoras en la infraestructura, se desató la situación de intimidación que derivó en las severas restricciones actuales.

Por su parte, la defensa insiste en que las condiciones de reclusión actuales violan derechos fundamentales y critica la ausencia de programas reales de reinserción social y acceso al trabajo dentro del sistema penitenciario.