ASSE e Interior acordaron plan piloto de "interruptores" para situaciones de violencia en hospitales y policlínicas

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, anunció que se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para realizar una experiencia piloto con el objetivo de mejorar la seguridad en los centros de salud.

Las primeras experiencias se llevarán a cabo en Cerro y Capitán Tula. El plan consta de tener "interruptores" para desactivar estos hechos violentos que se generan en la atención médica.

Los "interruptores" son "agentes comunitarios van a oficiar de intermediadores para evitar que los centros asistenciales sean objeto de violencia. Es un trabajo lento, complejo", explicó el jerarca y sostuvo que desde mayo se espera que esté implementado.

"Es un tema que nos desvela permanentemente, la violencia es un problema que atraviesa toda la sociedad, y los centros asistenciales están lejos de ser la excepción. Estamos en diálogo con los gremios, estamos en diálogo con el Ministerio del Interior", señaló Danza.

"Hemos hecho varias campañas de convivencia, que tienen que ver con que aquí en los centros de salud nos tratemos bien, que no sea un lugar de violencia, pero es un tema que nos preocupa mucho", dijo.