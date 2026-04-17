RECIBÍ EL NEWSLETTER
INFORMÓ DANZA

ASSE e Interior acordaron plan piloto de "interruptores" para situaciones de violencia en hospitales y policlínicas

"Es un tema que nos desvela permanentemente, la violencia es un problema que atraviesa toda la sociedad, y los centros asistenciales están lejos de ser la excepción", dijo el presidente de ASSE.

danza-violencia-centros-de-salud

El presidente de ASSE, Álvaro Danza, anunció que se firmó un convenio con el Ministerio del Interior para realizar una experiencia piloto con el objetivo de mejorar la seguridad en los centros de salud.

Las primeras experiencias se llevarán a cabo en Cerro y Capitán Tula. El plan consta de tener "interruptores" para desactivar estos hechos violentos que se generan en la atención médica.

Los "interruptores" son "agentes comunitarios van a oficiar de intermediadores para evitar que los centros asistenciales sean objeto de violencia. Es un trabajo lento, complejo", explicó el jerarca y sostuvo que desde mayo se espera que esté implementado.

justicia rechaza amparo por prospeccion sismica y la actividad puede continuar realizandose; ambientalistas apelaran
Seguí leyendo

Justicia rechaza amparo por prospección sísmica y la actividad puede continuar realizándose; ambientalistas apelarán

"Es un tema que nos desvela permanentemente, la violencia es un problema que atraviesa toda la sociedad, y los centros asistenciales están lejos de ser la excepción. Estamos en diálogo con los gremios, estamos en diálogo con el Ministerio del Interior", señaló Danza.

"Hemos hecho varias campañas de convivencia, que tienen que ver con que aquí en los centros de salud nos tratemos bien, que no sea un lugar de violencia, pero es un tema que nos preocupa mucho", dijo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
imputada por homicidio

Una mujer conoció a un hombre, lo mató en su casa y le robó todos los electrodomésticos
Vientos previstos de hasta 80 km/h

Advertencia amarilla por vientos fuertes y persistentes en la costa
EDUCACIÓN

Más amenazas de tiroteo en liceos: investigan denuncias en Canelones, Salto y Rocha
choque entre motos

Accidente fatal en Paso de la Arena: testigo dijo que se turnaron haciendo RCP a la víctima y reclamó que ambulancia demoró
EN CANELONES

Primaria investiga denuncia contra una maestra por agresión a una niña de 4 años

Te puede interesar

Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado bajo un árbol en Punta Gorda
MONTEVIDEO

Investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado bajo un árbol en Punta Gorda
Eutanasia: Hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho, dijo la ministra Cristina Lustemberg video
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

Eutanasia: "Hay algunas personas que ya están pensando en hacer uso de este derecho", dijo la ministra Cristina Lustemberg
Puma registrado en cámaras de videovigilancia.
hallazgo

Búsqueda del puma en Canelones: hallaron huellas que confirman su presencia en la zona

Dejá tu comentario