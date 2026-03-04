RECIBÍ EL NEWSLETTER
ERICO GALEANO

Justicia de Paraguay condenó a senador a 13 años de prisión por nexos con Sebastián Marset

La causa, parte de la operación Operación A Ultranza PY, reveló que Erico Galeano habría facilitado logística y recursos a la organización.

marset-senador-condena-paraguay

Una investigación que sacudió a la política paraguaya terminó con una condena histórica. La Justicia sentenció a 13 años de prisión al senador oficialista Erico Galeano por su vínculo con una red de narcotráfico y lavado de dinero.

El tribunal concluyó que el legislador colaboró con la estructura criminal liderada por el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.

La causa, parte de la operación Operación A Ultranza PY, reveló que Galeano habría facilitado logística y recursos a la organización.

Entre las pruebas aparece el préstamo de una aeronave para traslados dentro del país y la venta de una propiedad de lujo por un millón de dólares en efectivo a un testaferro de la red, una operación que la fiscalía considera parte del esquema para blanquear dinero.

El dinero también habría sido canalizado hacia el fútbol, específicamente al club Deportivo Capiatá, donde Marset incluso llegó a jugar. Aunque el senador permanece bajo arresto domiciliario desde 2023, su defensa todavía puede apelar la sentencia.

