Justicia ordenó apertura de dispositivos de Pablo Laurta; son 7 teléfonos celulares que serán periciados este lunes

En Argentina, Fiscalía de Concordia ordenó la realización de pericias sobre dispositivos electrónicos incautados al uruguayo Pablo Laurta, imputado por un doble femicidio en Córdoba y el homicidio de un remisero en Entre Ríos.

Los investigadores sostienen que la noche del 8 de octubre del año pasado, el remisero salió a realizar un traslado a bordo de su automóvil. Poco después perdió todo contacto con su familia y horas más tarde el vehículo apareció incendiado en un descampado de Córdoba. La investigación dejó al descubierto que Laurta fue el último pasajero.

Lo asesinó de un disparo en la cabeza, para luego descartarse del cuerpo en distintos puntos, con claras intenciones de dificultar la investigación.

Tras ello se dirigió hasta la casa de su expareja. Según la acusación, asesinó a Luna Giardina y a Mariel Zamudio, para luego escapar con el hijo que tenía con la joven.

El día de su detención a Laurta se le incautaron siete teléfonos, una notebook HP, un disco duro Toshiba, diez tarjetas SIM, un pendrive Adata y un chip.

Todos estos elementos serán periciados el próximo lunes 3 de agosto a partir de las 7:15 de la mañana.

La medida fue autorizada por la Justicia en el marco de la investigación por el homicidio del remisero Martín Palacio y podría aportar información relevante para reconstruir todos los movimientos del imputado.

En cuanto a la notebook, la investigación incluirá el historial de navegación, registros de búsqueda y datos de geolocalización del usuario Varones Unidos en la red social X.