Justicia mantuvo prisión preventiva de Gustavo Penadés y Sebastián Mauvezín

"Ya tenemos a siete personas condenada por esta causa, siete personas que reconocieron que Penadés ideó una trama y su participación en la misma. Lo cual demuestra que Penadés seguía planeando su estrategia para eludir la responsabilidad penal aún estando preso", consideró el fiscal adjunto Federico Fascioli.

"Como ha destacado el tribunal, los hechos no solamente son graves, sino que son reiterados en el tiempo y el Tribunal ha dicho que Penadés hasta los ha convertido en una práctica. A ese extremo ha llegado, que era una práctica para él abusar, violar y explotar menores de edad", agregó. "No conozco otra causa donde hayan tantas víctimas de delitos sexuales y a lo largo de tanto tiempo, por lo que me atrevería a decir que Penadés es uno de los mayores depredadores sexuales que han existido en la historia de nuestro país y eso implica que va a ser condenado a una pena muy alta", afirmó.

La defensa de las víctimas -representada por Juan Raúl Williman- apoya la solicitud de Fiscalía, en tanto que los abogados de Penadés -Laura Robatto y Homero Guerrero- y Mauvezín -Rossana Gavazzo- piden que la espera sea en prisión domiciliaria.

"Hubo inflación penal en los delitos que se le imputan a Penadés", dijo Homero Guerrero en sus argumentos.

El 5 de febrero, la Justicia dispuso que ambos pasaran a cumplir con arresto domiciliario total y la colocación de tobillera electrónica. El 12 de ese mismo mes, la Fiscalía apeló el fallo de Vargas y el Tribunal de Apelaciones le dio la razón a Ghione y revocó la disposición.

"No se dieron ninguno de los riesgos procesales que argumentó la Fiscalía mientras estuvieron en prisión domiciliaria", afirmó la abogada Gavazzo en la audiencia de este jueves. "Si no sucedió con Penadés, no va a suceder con Sebastián Mauvezín, que insisto no tiene la imputación de ningún delito en la tal denominada trama", remarcó.

"Realmente modificar la situación procesal en cuanto a los riesgos, como dice el Tribunal, es dejar amplios francos libres para que el desarrollo de la investigación sea obstaculizado", dijo Williman, en referencia a la resolución pasada del Tribunal de Apelaciones. También sostuvo que en las sedes judiciales "se envía a la cárcel todos los días a personas por presunción" y que "en este caso hubo presunción y confirmación".

"No venimos a decir acá que hay amenazas. Los riesgos son concretos, existieron, y además, lo que respalda lo que hoy nos vienen a contar las víctimas que les sucede, es la evidencia digital. Porque qué casualidad que el seguimiento con autos en la puerta de las casas de las víctimas, que ya hemos reiterado hasta el cansancio, y también hemos sufrido -por eso les creímos, además de porque es nuestro deber creerle a las víctimas en la materia que trabajamos, más allá de que tenemos que hacer una investigación objetiva- fue igual a lo que surge de lo que tenemos de la evidencia digital", dijo luego Ghione.

La abogada Robatto sostuvo que la Fiscalía habló de cosas que no les fueron informadas. "Usted dice cosas que no sabemos, y nos esconde evidencia", afirmó.

EL CASO

El 10 de octubre de 2025 se cumplen dos años de la imputación del exlegislador por 22 delitos de índole sexual contra menores y se dispuso entonces la prisión preventiva como medida cautelar.

Luego, el 5 de febrero de 2025, la Justicia dispuso que Penadés pasara a cumplir con arresto domiciliario total y la colocación de tobillera electrónica, pero una semana después el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º turno revocó la decisión y Penadés volvió a la cárcel. Este 10 de junio de 2025 se cumple la prórroga anterior solicitada por Ghione para la investigación.

El 14 de mayo de 2025, Penadés fue imputado nuevamente por reiterados delitos de violación, corrupción de menores y atentado violento al pudor contra cuatro nuevas víctimas que se sumaron a la causa. Las nuevas víctimas surgieron de las últimas declaraciones anticipadas y una fue la persona que dio su testimonio para el libro "Gustavo Penadés. Dos caras de un hombre con poder" de los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar. A mediados de abril, las nuevas víctimas habían declarado en una audiencia de prueba anticipada. En esa instancia, se volvió a discutir la reserva de su identidad, pero pese al pedido de la defensa del exsenador, la Justicia no hizo lugar.

Actualmente, Penadés se encuentra privado de libertad en la unidad Nº 19 de Florida.