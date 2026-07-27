Incautaron 12.000 kilos de ración animal de contrabando ingresados en un camión desde Brasil

Un procedimiento realizado por funcionarios de la Aduana de Rivera en Curticeiras permitió la incautación de 12.000 kilos de ración animal y el camión en el que era transportada la carga.

El hecho ocurrió el pasado viernes 24 de julio, cuando el personal aduanero detuvo a un camión con matrícula brasileña durante un control de rutina. En la inspección, se constató que la mercadería era trasladada en presunta infracción aduanera y que el camión extranjero no tenía la documentación para circular por el país.