Bolivia: Tatiana Marset está bajo orden de aprehensión, con custodia policial mientras continúa internada

La Justicia de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra Tatiana Marset, que permanece internada.

Esta definición, lleva a que la hermana de Sebastián Marset permanezca en el hospital, pero con guardia policial, hasta que se defina su retorno a la cárcel de Palmasola.

"Cuando tenemos una persona que está aprehendida, tiene que estar con resguardo policial, hasta que determine la autoridad jurisdiccional su situación jurídica", explicó el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Edson Fernández.

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El lunes 12 de octubre, Tatiana Marset faltó a una audiencia a la que debía concurrir, en la que revisarían sus medidas cautelares, luego de que la Fiscalía denunció que la joven había incumplido el horario de arresto domiciliario nocturno.

En ese momento, su defensa señaló que estaba internada, con una hemorragia abdominal, y que fue operada por tumores. La Justicia la declaró en rebeldía.