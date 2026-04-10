Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores de Entre Ríos que buscan relocalizar planta de hidrógeno verde

La Justicia argentina hizo lugar a la demanda de acción preventiva por daño ambiental presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, en busca de que la empresa HIF relocalice la planta de hidrógeno verde que proyecta construir en el departamento de Paysandú .

"La justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba", afirmó Michel y apuntó a la inacción del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y del intendente de Colón, José Luis Walser.

"Entendemos que la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos", indicó.

Entre las medidas, Michel enumeró la pericia ambiental sobre el estado actual del agua, turbulencia, y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informe si se le ha presentado el proyecto y si la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

También, se requerirá vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente uruguayo y al Banco Central toda la documentación de las empresas HIF, sus subsidiarias o vinculadas.

"Coincidimos con el gobernador en que este tema no da lugar para 'berreteadas' ni para 'pensar en la chiquita'. Esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios", afirmó Michel. "Los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes", agregó.