RECIBÍ EL NEWSLETTER
DEMANDA DE MICHEL, MARCLAY Y BAHL

Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores de Entre Ríos que buscan relocalizar planta de hidrógeno verde

Entre las medidas, están la pericia ambiental sobre el estado actual del agua; que la CARU informe si se le ha presentado el proyecto y si se presentó el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo;, y que el Ministerio de Ambiente y el Banco Central remitan datos de HIF.

planta-hidrogeno-verde-hif-afp-archivo.jpg

La Justicia argentina hizo lugar a la demanda de acción preventiva por daño ambiental presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, en busca de que la empresa HIF relocalice la planta de hidrógeno verde que proyecta construir en el departamento de Paysandú.

"La justicia da lugar a la demanda y avanza con las medidas de prueba", afirmó Michel y apuntó a la inacción del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y del intendente de Colón, José Luis Walser.

"Entendemos que la resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay. No solo queda claro que la justicia federal es competente, sino que además ordenó producir medidas que solicitamos", indicó.

AFP
Seguí leyendo

Irán exige que cesen ataques al Líbano para mantener negociaciones con Estados Unidos

Entre las medidas, Michel enumeró la pericia ambiental sobre el estado actual del agua, turbulencia, y que la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) informe si se le ha presentado el proyecto y si la empresa presentó el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo.

También, se requerirá vía exhorto judicial a la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA) del Ministerio de Ambiente uruguayo y al Banco Central toda la documentación de las empresas HIF, sus subsidiarias o vinculadas.

"Coincidimos con el gobernador en que este tema no da lugar para 'berreteadas' ni para 'pensar en la chiquita'. Esperamos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios", afirmó Michel. "Los vecinos de Colón necesitan que la planta se relocalice y este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes", agregó.

Embed

Temas de la nota

Lo más visto

video
A LAS 10:00 DE LA MAÑANA

Intendencia de Montevideo remata autos abandonados y mobiliario este sábado
tránsito en el centro

Cortada la avenida 18 de Julio frente a la Plaza Fabini por homenaje a Zitarrosa: será hasta el sábado
Rambla de montevideo

Decenas de motos acaparan calles y una estación de servicio en Montevideo: empresa hizo reclamo a Policía e IMM
Policiales

Militar que argumentó "sexomnia" para defenderse de acusación de abuso fue sobreseído
ENFRENTAMIENTO

Pelea con palos y cuchillos en Nuevocentro: policía redujo a uno de los hombres; el segundo se dio a la fuga

Te puede interesar

Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores de Entre Ríos que buscan relocalizar planta de hidrógeno verde
DEMANDA DE MICHEL, MARCLAY Y BAHL

Justicia argentina hizo lugar a demanda de legisladores de Entre Ríos que buscan relocalizar planta de hidrógeno verde
Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó sexomnia en causa por abuso sexual a su hija
EXVOCERO DEL EJÉRCITO

Defensa de la menor apeló el sobreseimiento del militar que argumentó "sexomnia" en causa por abuso sexual a su hija
ANEP y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia video
EDUCACIÓN

ANEP y sindicatos presentan protocolos para actuar ante situaciones de violencia

Dejá tu comentario