Justicia archivó la investigación contra el exasesor del Ministerio del Interior, Andrés Capretti

En ese momento y debido a esto, Capretti informó su decisión de mantenerse apartado de la actividad partidaria y de la Lista 71 del Partido Nacional. "Vistos los acontecimientos de pública notoriedad que han afectado notoria y sensiblemente no solo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa y, en particular, a que el Herrerismo no debe quedar involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme apartado de la actividad partidaria y de la Lista 71", indicaba la carta dirigida a Heber.

"Es en la Justicia, el ámbito donde probaré la falsedad de lo que se me acusa", aseguraba Capretti.

Posteriormente, en el mes de setiembre, fue allanada su vivienda en Montevideo, a pedido de la fiscal de Delitos Sexuales Alba Corral. Los policías incautaron celulares y computadores, dijeron fuentes del caso a Subrayado.

Por disposición de la Fiscalía, el exasesor contaba con la prohibición de acercarse y comunicarse con la denunciante, quien cuenta con custodia policial y ya declaró ante la fiscal.

En el mes de diciembre del 2023, la justicia ratificó las medidas cautelares para el exjerarca, de prohibición de acercarse y comunicarse con la denunciante.

La víctima denunció haber recibido un mensaje en su casa y que en varias oportunidades le tocaron timbre sin identificarse y que fue blanco de otras acciones sospechosas. En concreto, el 3 de octubre dijo haber recibido un papel que decía: “Cerrá la boca, retirá la denuncia”. En tanto, en la audiencia el acusado manifestó tener dificultades para conseguir trabajo en el ámbito privado.