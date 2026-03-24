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ESTADOS UNIDOS

Jurado de California ordenó a Bill Cosby a pagar 20 millones de dólares a una mujer de la que abusó sexualmente

La victima fue drogada y abusada por el comediante, a quien conocía porque trabajaba en un bar que este frecuentaba.

Bill Cosby foto AFP archivo 2018 2

Un Jurado civil de California ordenó al comediante Bill Cosby pagar casi 20 millones de dólares a una mujer víctima de una agresión sexual ocurrida en la década de los 70. Por esta causa, el actor cumplió condena y fue liberado en 2021

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de la canadiense Andrea Constand, convirtiéndose en el primer famoso encarcelado tras el movimiento 'Me Too'.

Finalmente Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena por un acuerdo civil previo en el que indemnizó a la víctima.

Foto: AFP. 
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El comediante aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con las acusaciones de abuso sexual. Una de ellas es la de Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972.

Por ello, un jurado civil de California le ordenó al comediante pagarle 19,25 millones de dólares.

Motsinger, que ahora tiene 88 años, trabajaba como mesera en un bar que frecuentaba el artista hace más de 50 años.

En una audiencia en Santa Mónica, Motsinger declaró que un día luego de que el actor la invitara a su limusina, Cosby le ofreció una copa de vino y lo que ella creyó que era una aspirina. Mas tarde comenzó a perder el conocimiento intermitentemente y, de repente, se despertó en su casa, vestida solo con ropa interior.

Los abogados declararon que Cosby, de 88 años, no recordaba ningún contacto sexual con Motsinger, pero que cualquier contacto que hubiera ocurrido había sido consensuado.

Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que influyó para que el jurado fallara a favor de la mujer.

El fallo se da justo cuando Cosby ha dicho que enfrenta dificultades económicas.

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